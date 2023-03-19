拍格瓦拉成名、追毛澤東足跡 攝影家勒內布里不只見證歷史

「勒內．布里：視覺爆炸」為勒內．布里辭世後亞洲首次回顧展。展覽展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等。（記者陳宛茜／攝影）

古巴 傳奇英雄切·格瓦拉，辭世近60年，其肖像仍然是這個時代重要的文化標誌。而他最著名的一張照片「抽雪茄的切‧格瓦拉（Che with Cigar）」，拍照者是當年才滿30歲的瑞士攝影 家勒內布里（René Burri）。「我們無法改變世界，但可以透過攝影改變人們的想法。」勒內布里在將近60年的職業生涯中，以熱誠冷靜的目光記錄20世紀重要國際事件；他不只見證歷史，更透過照片改變人們的偏見與迷思。「勒內布里：視覺爆炸」攝影回顧展即起於北美館展出。

「勒內布里：視覺爆炸」由北美館偕同洛桑愛麗舍攝影博物館（Photo Elysée）製作，為藝術家辭世後亞洲首次回顧展。展覽展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等。

「勒內．布里：視覺爆炸」為勒內．布里辭世後亞洲首次回顧展。展覽展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等。（記者陳宛茜／攝影）

勒內布里於1933年出生，2014年辭世於瑞士蘇黎世，終其一生都站在世界歷史的第一線，用鏡頭為世人留下令人震撼的歷史關鍵時刻。他記錄的歷史人物包括藝術家畢卡索（Pablo Picasso）、 賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）、建築師柯比意（Le Corbusier）、尼邁耶（Oscar Niemeyer）、 巴拉岡，以及導演黑澤明等，而1963年拍攝的標誌性肖像「抽雪茄的切格瓦拉（Che with Cigar）則讓勒內布里聞名於世。

這一張照片可以說是命運的安排。布里1955年加入馬格蘭攝影通訊社，並於1959年成為正式會員。1962年，美國「展望」雜誌特使蘿拉要尋找一位攝影師與她一起訪問哈瓦那。當時的布里還很年輕、雀屏中選的理由是因為擁有可在各國通行無阻的瑞士護照。

格瓦拉當時是古巴工業部長，他在哈瓦那一間大飯店辦公室接見蘿拉和布里。在這間近乎近乎漆黑的房間裡，格瓦拉始終抽著雪茄，凝望著蘿拉的眼睛。布里拍了近500張照片，鏡頭中的格瓦拉有各種神態：專注、自信、迷人、傲慢、沉思與微笑，自信地向兩位來自另一個世界的人，說明革命對古巴社會經濟可能帶來的好處。這張照片在格瓦拉1967年辭世後，成為全球性的標誌。

古巴傳奇英雄切·格瓦拉最著名的一張照片「抽雪茄的切‧格瓦拉（Che with Cigar）」，拍照者是當年才滿30歲的瑞士攝影家勒內．布里（René Burri）。（記者陳宛茜／攝影）

布里以流利的法文、英文與德文暢行世界，其所持有的瑞士中立國護照，更讓他便於出入戰亂的國家。他拍攝的專題報導極具人性關懷，關注大時代下的人事物變遷，如蘇黎世聾啞兒童特殊學校的報導（1955）、蘇伊士運河危機報導（1956）等，經四年研究後出版的「德國 人」（Die Deutschen）則是德國二戰後人民建構新身分過程的寫照。

勒內布里總是會為波瀾壯闊的命運和政權的推翻所吸引。他為追尋毛澤東的誕生地多次拜訪中國，記錄下中國不同階段的關鍵轉變，如文化大革命前傳統中國在政治改革下的新樣貌（1964、1965年）；共產黨長征50周年紀念（1985）；天安門廣場示威（1989）等。而透過報導美國總統雷根與蘇聯總書記戈巴契夫在華府及莫斯科的高峰會（1988），以及柏林圍牆倒塌現場（1989），布里更親眼見證冷戰的終結。

「勒內．布里：視覺爆炸」為藝術家辭世後亞洲首次回顧展。展覽展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等。（記者陳宛茜／攝影）

「勒內．布里：視覺爆炸」為藝術家辭世後亞洲首次回顧展。展覽展出500餘件作品與文件檔案，包含原版古董照片、底片印樣、印刷樣張、影片、手工書、展覽計畫、筆記、書信、拼貼、水彩等。（記者陳宛茜／攝影）