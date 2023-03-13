文學獎以外 大江健三郎從書寫解決人生問題

諾貝爾文學獎得主大江健三郎本月3日過世。（路透）

日本 第2名諾貝爾 文學獎獲獎作家大江健三郎3月3日逝世，享壽88歲，曾翻譯其芥川賞作品「飼育」的台灣作家林水福表示，一般人認為文學是紙上談兵，但大江健三郎卻認為文學能解決人生問題。

➤➤➤日本諾貝爾文學獎得主、小說 家大江健三郎享壽88歲

大江健三郎曾於2009年受中研院之邀，訪台參加「國際視野中的大江健三郎」研討會，並在與作家莫言、朱天文對談時透露，已在台灣旅館決定最後一部長篇小說「水死」的結局。

除中研院外，大江健三郎也應出版社邀請舉辦簽書會、講座等。林水福當時曾擔任講座主持人，並以大江健三郎作品「個人的體驗」於研討會發表論文。

林水福表示，在大江健三郎奪得諾貝爾文學獎隔天，他正在日本擔任客座研究員，「超商裡不管是經濟、體育報紙，頭版都是大江健三郎奪獎的消息。」令他印象深刻，大江健三郎訪台時則展現親切一面，還曾於講座中分享自己與兒子的故事。

大江健三郎的長子大江光患先天性頭蓋骨異常，「個人的體驗」中，大江健三郎形塑一名父親角色「鳥」面對殘疾嬰兒的心路歷程。大江健三郎曾在「個人的體驗」中文版自序表示，這部長篇小說描述的主要角色就是光，如今光雖然在言語上還有一些障礙，但仍以自己獨特的音樂語言持續展現自己。

林水福表示，「個人的體驗」類似私小說，可以從中看出大江健三郎從兒子身上所體悟到的事情，但寫法又與真正的私小說不同，並非直接以兒子作為角色代表，「他積極透過文學解決人生問題。」而這也能看出，被一般人認為是紙上談兵的文學，在大江健三郎的看法中，文學反而是能夠解決人生問題的方法。

林水福表示，許多作家寫作久了也許風格會趨於一致，寫作是種藝術，每名作家能創造的風格都不一樣，但大江健三郎最不容易的是每完成一部作品後，下次又能打破前部作品塑造起來的風格，也因為如此，寫作的題材才能部部不重複。

大江健三郎23歲時以作品「飼育」奪下日本芥川賞，成為當時史上最年輕的獲獎者。林水福為「飼育」中文版譯者之一，林水福說，大江健三郎奪獎時還在唸大學，並因受師長渡邊一夫教導，學習以3年為區隔，專注鑽研一名西方作家的書籍及外界評論，在大江健三郎的著作中常能看見他引用西方名家的字句。