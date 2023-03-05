冰凌的旅美生活和創作：助力中國文學和作家「出海」

旅美作家冰凌。（取材自杭州市僑商協會）

忙裡偷閒時，智能手機這方小小屏幕，取代紙筆，成為冰凌揮灑靈感的場域。

寫作已融入這位67歲旅美作家的生活。在4日於福州舉行的一場公益文學講座上，冰凌以此細節，勉勵投身寫作的人筆耕不輟。

旅美作家是冰凌最為人所知的頭銜，當日講座的主題「我的旅美生活和創作」正基於此而設置。分享中，冰凌更多道出的是幾十年來活躍於海內外的經驗與思考。

冰凌本名姜衛民，在上海蘇州河畔度過了人生的前九年後，隨家人遷居福州。1980年《北京 文學》發表他的小說 處女作《「莎士比亞」》後，他開始注意工廠、機關單位裡面人與人的微妙關係，對此發生興趣並創作了相關係列的幽默小說。

1994年，冰凌旅居美國，又將創作方向轉向以反映華人 在美國的生存狀態、東西方文化的衝突融合為主，代表作有《同屋男女》、《中風》、《旅美生活》等。

文化疏離感成為冰凌兩次文學創作「拐彎」的誘因。講座現場，他能用福州老話逗本地讀者大笑，卻沮喪地承認無法用文字寫盡福州地道的市井氣、俚俗味，「我與福州的文化板塊不能相融」。

初到美國時，東西方的差異曾滋長了這份文化疏離感，但另一面是他的創作和思考由此多了局外人的視角和「闊論高談的底氣」。於是，38歲的冰凌決定克服語言不通、文化休克、生存問題等考驗，留在美國。

其間，他寫了許多文字，也看到了不少海內外優秀的作家和作品。比較中美「幽默」，他發現，美國的是「逗你開心」的喜劇，而中國的幽默文學並非一味搞笑，而是「寬容」、「溫和」、「善良」、「公平」和「機智」，讓人在笑後有所思考和觸動，有韵味有回甘。

在冰凌看來，中國文學豐富多彩，應該要讓全世界看到。但中國文學何以在海外受重視不足？他直指與許多作家「不敢說自己好」的包袱有關係。

「我們要在國際上理直氣壯地推介中國文學和作家。」冰凌在美國成立全美中國作家聯誼會，發起中國作家向哈佛、耶魯、哥倫比亞大學簽名贈書活動，向國內文壇和媒體推介美國華人文學作品，向美國文學界和出版方宣介中國當代文學……他通過一系列行動，助力中國文學和作家「出海」。

冰凌也指出，中國作品中的文學觀念，缺少了國際視野與多元化思維。為此，他發起一場場文學交流講座與學習會，促進中美文學展開實質性交流。

冰凌做了一輩子的文學創作和出版，有資深華文媒體人曾稱贊他是「走在中美文化交流的路上最艱辛而最榮耀的那個人」。

冰凌說，除了管理多家海內外傳媒企業與雜誌社，出入國內多所高校授課，他還計劃開設更多的中美文化講座，開展更多的中美合作項目，出版更多的中英文圖書，創辦更多的中外交流刊物，為中美文化交流再出一把力。

講座結束時，冰凌代表紐約商務出版社和福建省文學院達成了多項合作意向。

「走遍了世界，我選擇回家。」今年，冰凌回到年少時生活了30年的福州定居。對於中國社會的巨變，他看在眼裡，這次不僅要記在筆下，也想親身見證。