我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150鋰電池同時充電 曼哈頓華埠電車行被查

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

馬德里台灣藝術週 年輕藝術家展現多元豐沛能量

中央社／馬德里25日專電
「馬德里台灣藝術週」22日至26日在馬德里舉辦，伊日藝術計劃是本屆「Art Madrid馬德里藝術博覽會」亞洲唯一參展畫廊，展示張騰遠、謝榕蔚及吳瑋庭3位藝術家一系列以西班牙為靈感的作品。（中央社）
「馬德里台灣藝術週」22日至26日在馬德里舉辦，伊日藝術計劃是本屆「Art Madrid馬德里藝術博覽會」亞洲唯一參展畫廊，展示張騰遠、謝榕蔚及吳瑋庭3位藝術家一系列以西班牙為靈感的作品。（中央社）

「馬德里台灣藝術週」22日至26日在馬德里舉行，兩大藝術博覽會Art Madrid和Hybrid Art展出張騰遠、謝榕蔚、吳瑋庭及陳思穎4名年輕藝術家作品，展現台灣多元且豐沛的藝術能量。

2月最後一週是馬德里的「藝術週」，大大小小策展方向與風格特色各異其趣的藝術展集中在這週舉行，城市裡各個藝文展覽場域百花齊放，每年吸引來自全球各地藝術家、藝術愛好者及收藏家前來參與。

西班牙一年一度藝術盛會，台灣藝術家也不缺席。

「馬德里台灣藝術週」由駐西班牙代表處文化組主辦，今年與伊日藝術計劃和采泥藝術攜手合作，22日至26日在「Art Madrid馬德里藝術博覽會」展示張騰遠、謝榕蔚及吳瑋庭3位藝術家的作品；24日至26日在「Hybrid Art當代藝術博覽會」展出「MARGINALIA—陳思穎個展」。串聯兩家畫廊及4名年輕藝術家風格迥異的作品，向西班牙展現台灣藝術的多元面貌及創作能量。

Art Madrid馬德里藝術博覽會在西貝萊斯宮的水晶畫廊（Galería de Cristal del Palacio de Cibeles）舉行，伊日藝術計劃是本屆亞洲唯一參展的畫廊，帶來一系列以西班牙為靈感的作品。

藝術家謝榕蔚以流行歌曲「馬德里不思議」的歌詞比喻，希望展出作品可以「溫柔回應馬德里春天的風」；藝術家吳瑋庭以「氣味」做為創作發想，作品集結表現台灣的海洋氣味及代表西班牙的「柑橘」氣味。

藝術家張騰遠今年親赴展覽現場，帶來全新作品EARTH Beta系列，透過鸚鵡人所模擬的地球「測試版」，反映疫情後的新世界，並在作品中埋入線索供觀眾玩味。

他接受中央社專訪提到，這趟旅行很開心，跟疫情前的感覺大不相同，感受就和這次展出的主題很類似，彷彿地球在3年疫情期間睡了一覺，今年重新開機醒來，但卻變得不太一樣了。

當問到第一次來西班牙的感受，張騰遠說，西班牙喜歡藝術的人很多，來看展的人潮也很多，而且還很熱情。在創作這系列作品之前尚未來過西班牙，對西班牙的印象就是天氣很好、藍天綠地，他想像著鸚鵡人在地球「測試版」裡頭的西班牙玩耍，因此作品都是一片藍天白雲，沒想到這次來到馬德里，也應證之前的想像。

Hybrid Art當代藝術博覽會是飯店型藝術博覽會，在聖塔芭芭拉小宮殿飯店（Hotel Petit Palace Santa Bárbara）舉辦。采泥藝術帶領藝術家陳思穎前來舉行個人特展，在114號房展出近年的多媒材創作。靈感源自中古世紀裝飾性圖騰和醫學歷史，結合東、西方元素，在真實與神話之間，探討蛻變、重生、死亡與疫情期間的變化和反思，形塑極具個人風格的視覺美學。

第一次來到西班牙的陳思穎告訴中央社，能以藝術家身分來到馬德里是件很幸運的事，光是從機場進入市中心搭計程車的路上，她就收集許多可做為未來創作的靈感素材。

當記者問到西班牙觀眾的迴響和共鳴時，陳思穎回應，當地觀眾對她作品使用的媒材如膠彩畫所用的畫仙版感到新奇，也對採用中國傳統繪畫的細膩工筆技法覺得特別。她期待得知西班牙觀眾對作品中死亡意象的看法與對神話的見解，應該會與台灣觀眾有所不同。她說：「這是個很好的交流機會。」

「馬德里台灣藝術週」2月下旬在馬德里舉辦，藝術家陳思穎前來馬德里「Hybrid ...
「馬德里台灣藝術週」2月下旬在馬德里舉辦，藝術家陳思穎前來馬德里「Hybrid Art當代藝術博覽會」舉行個人特展，展出近年多媒材創作。（中央社）

疫情 醫學 機場

上一則

安永鮮物嚴選優質食材 郭智輝打造舌尖上的嘉年華

延伸閱讀

西班牙花2.75億買31列車「進不了隧道」 引爆民怨

西班牙花2.75億買31列車「進不了隧道」 引爆民怨
西班牙花近3億訂31輛列車 結果車身太寬進不了隧道

西班牙花近3億訂31輛列車 結果車身太寬進不了隧道
西班牙修動保法 殺老鼠恐囚18月或罰5萬多元

西班牙修動保法 殺老鼠恐囚18月或罰5萬多元
台灣工藝中心宣揚台灣色 織染技藝驚豔加拿大

台灣工藝中心宣揚台灣色 織染技藝驚豔加拿大

熱門新聞

藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02

悲哀的新聞人物

2023-02-18 02:00
吳孟芸∕圖

舊日終須記

2023-02-20 02:02

臥虎藏龍水電工

2023-02-17 02:02

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔