我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港名媛蔡天鳳慘死 涉案前夫在逃 網友扒出他舊歷史

美中軍事熱線中斷 奧斯丁：已數月沒跟魏鳳和通話

烏克蘭發行新郵票 藉班克西壁畫喻以小搏大

中央社／基輔24日電
烏克蘭在俄羅斯全面入侵滿一年之際，發行班克西塗鴉郵票，上面繪有一名小男孩用柔道擊敗一個成年男子。（取材取自烏克蘭郵政網頁）
烏克蘭在俄羅斯全面入侵滿一年之際，發行班克西塗鴉郵票，上面繪有一名小男孩用柔道擊敗一個成年男子。（取材取自烏克蘭郵政網頁）

烏克蘭俄羅斯全面入侵滿一年之際發行一款郵票，郵票圖案為英國知名的班克西（Banksy）一幅塗鴉，繪有一名小男孩用柔道擊敗一個成年男子，象徵以小搏大抗俄。

法新社報導，這幅班克西原畫是在基輔西北部小鎮博羅江卡（Borodyanka）一面毀壞的牆上，在戰爭開打之初，博羅江卡的許多建築物就被俄軍飛機炸成瓦礫堆。

畫作靈感來自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以有柔道黑帶聞名，圖畫呈現柔道搏擊時一名小男孩摔倒一個成年男子。

新郵票圖樣用這幅班克西畫作，下方還加了「滾吧！蒲亭」的字樣。

在2022年底，一些班克西的畫作就陸續出現在基輔。民眾今天湧向基輔市中心獨立廣場（Maidan）的郵局，購買新款郵票。

排隊人龍中，50歲的經濟學家斯維拉娜（Svetlana）開心收下郵票說：「我支持烏克蘭武裝部隊，郵票發行於歷史性一刻」她意指俄羅斯2022年2月24日全面入侵滿1年的日子。

馬克西姆（Maxime）也買了首日封，稱自己很高興能看到「首張班克西作品做成的郵票」

26歲的她告訴法新社：「這是讓全世界瞭解烏克蘭一個很酷的方式，我們仍是焦點。」

班克西 烏克蘭 俄羅斯

上一則

長者頂呱呱

延伸閱讀

加拿大再援烏4輛豹2戰車 對俄祭新制裁

加拿大再援烏4輛豹2戰車 對俄祭新制裁
拜登：預計中國不會軍援俄羅斯 否則將做出回應

拜登：預計中國不會軍援俄羅斯 否則將做出回應
澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話

澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話
俄烏戰爭一週年 美宣布新一輪對俄制裁

俄烏戰爭一週年 美宣布新一輪對俄制裁

熱門新聞

藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02

悲哀的新聞人物

2023-02-18 02:00
吳孟芸∕圖

舊日終須記

2023-02-20 02:02

臥虎藏龍水電工

2023-02-17 02:02

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解