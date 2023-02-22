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ChatGPT開放後AI生成稿件暴增 知名科幻雜誌停止收投稿

編譯周辰陽／即時報導
美國著名科幻雜誌《Clarkesworld》近日宣布停止接受投稿，原因是人工智慧（AI）生成的稿件氾濫，導致編輯團隊不堪重負。（路透資料照片）
美國著名科幻雜誌《Clarkesworld》近日宣布停止接受投稿，原因是人工智慧（AI）生成的稿件氾濫，導致編輯團隊不堪重負。（路透資料照片）

衛報報導，美國著名科幻雜誌《Clarkesworld》近日宣布停止接受投稿，原因是人工智慧（AI）生成的稿件氾濫，導致編輯團隊不堪重負。

《Clarkesworld》是最著名的短篇科幻故事出版商之一，也是少數幾家仍接受新手作者公開投稿短篇故事與付稿費的刊物，據報一字支付作者約10美分，條件是篇幅在2.2萬字。創辦人兼編輯克拉克（Neil Clarke）指出，他們開出的許諾引來了推廣利用AI「快速致富」的網紅目光。

克拉克在部落格貼文寫道，《Clarkesworld》每個月一般會收到10篇左右的剽竊稿件，但ChatGPT在2022年開放給一般民眾之後，拒稿率就迅速攀升，今年1月拒絕了100分來稿，還禁止這些「作者」再次投稿，但2月迄今就封殺了超過500位「作者」。

克拉克寫道，「我已經聯繫了幾位編輯，我遇到的狀況絕對不是獨一無二。比起投稿時間有限或稿費率較低的市場，這似乎確實對更加引人注目的『永遠開放』市場打擊更大。很明顯，政策照舊會無法維持下去」。

克拉克在貼文指出，「我擔心這一條管道將導向新作者與國際作者面臨的障礙數量增加，短篇小說需要這些人」，這種現象「不會就自行消失，而我沒有對策」。儘管關閉投稿管道是極端舉措，但直到發現解決方案之前，《Clarkesworld》不會考慮作者投稿故事，「我們會重新開放，但沒有設定日期」。

克拉克指出，偵測器不可靠，付費投稿（pay-to-submit）犧牲了太多的作者，印刷投稿對他們並不可行。他寫道，引起問題的人士來自於科幻與奇幻圈子外，「基本上是由聲稱可用ChatGPT賺快錢的『兼職』（side hustle）專家在推動，他們正推動這一切，應該受到AI開發人員表現出一些蔑視」。

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