ChatGPT開放後AI生成稿件暴增 知名科幻雜誌停止收投稿

衛報報導,美國著名科幻雜誌《Clarkesworld》近日宣布停止接受投稿,原因是人工智慧(AI )生成的稿件氾濫,導致編輯團隊不堪重負。

《Clarkesworld》是最著名的短篇科幻故事出版商之一,也是少數幾家仍接受新手作者公開投稿短篇故事與付稿費的刊物,據報一字支付作者約10美分,條件是篇幅在2.2萬字。創辦人兼編輯克拉克(Neil Clarke)指出,他們開出的許諾引來了推廣利用AI「快速致富」的網紅目光。

克拉克在部落格貼文寫道,《Clarkesworld》每個月一般會收到10篇左右的剽竊稿件,但ChatGPT 在2022年開放給一般民眾之後,拒稿率就迅速攀升,今年1月拒絕了100分來稿,還禁止這些「作者」再次投稿,但2月迄今就封殺了超過500位「作者」。

克拉克寫道,「我已經聯繫了幾位編輯,我遇到的狀況絕對不是獨一無二。比起投稿時間有限或稿費率較低的市場,這似乎確實對更加引人注目的『永遠開放』市場打擊更大。很明顯,政策照舊會無法維持下去」。

克拉克在貼文指出,「我擔心這一條管道將導向新作者與國際作者面臨的障礙數量增加,短篇小說 需要這些人」,這種現象「不會就自行消失,而我沒有對策」。儘管關閉投稿管道是極端舉措,但直到發現解決方案之前,《Clarkesworld》不會考慮作者投稿故事,「我們會重新開放,但沒有設定日期」。

克拉克指出,偵測器不可靠,付費投稿(pay-to-submit)犧牲了太多的作者,印刷投稿對他們並不可行。他寫道,引起問題的人士來自於科幻與奇幻圈子外,「基本上是由聲稱可用ChatGPT賺快錢的『兼職』(side hustle)專家在推動,他們正推動這一切,應該受到AI開發人員表現出一些蔑視」。

Submissions are currently closed. It shouldn't be hard to guess why.