小提琴家特茲拉夫訪台 挑戰全場無伴奏小提琴

小提琴家特茲拉夫放棄史特拉底瓦里等國際名琴，選擇使用德國現代製琴師格萊納）為他量身打造的小提琴。（圖：國家兩廳院提供）

被英國「衛報」評為「詮釋近乎完美，無人匹敵」的小提琴家特茲拉夫，受台灣國家兩廳院邀請參與2023TIFA台灣國際藝術節，將在3月1日於國家音樂廳舉辦小提琴獨奏會。整場演出以無伴奏小提琴貫穿，無論是技巧還是音樂性，對演奏家而言都是相當大的挑戰，甫開賣即引起樂迷熱烈期待與討論。

音樂會上半場，特茲拉夫將帶來巴赫「第三號小提琴無伴奏奏鳴曲」，以及受此曲啟發而創作的伊薩伊「G小調第一號小提琴奏鳴曲」。致力於推廣當代音樂的特茲拉夫，亦將於音樂會下半場演奏20世紀作曲家兼小提琴家庫塔格的「來自標誌、遊戲和信息」，以及匈牙利作曲家巴爾托克的「小提琴無伴奏奏鳴曲」。

1990年代，多數小提琴家皆以演奏特定經典曲目成名，特茲拉夫卻以挑戰近代作曲家荀貝格的小提琴協奏曲引起世人注意。他對樂器的選擇也獨樹一格。多數演奏家熱愛的義大利 名琴如史特拉底瓦里（Stradivari）或瓜內里（Guarneri），並不讓特茲拉夫感到滿足。在多年的嘗試與追尋下，特茲拉夫選擇使用德國 現代製琴師格萊納 （Stefan-Peter Greiner）為他量身打造的小提琴。因為和製琴師配合，特茲拉夫得以隨時調整提琴的狀態，以達到對曲目音色的追求。

特茲拉夫曾任首爾愛樂、德勒斯登愛樂、柏林愛樂駐團藝術家及倫敦威格摩爾音樂廳駐院藝術家。2005年，他被美國音樂協會（Musical America）選為年度最佳器樂演奏家（Instrumental of the Year）；2015年則以「特茲拉夫四重奏」獲得金音叉大獎；2018年以巴赫「無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲」獲得德國唱片評鑑年度最佳唱片獎，這張唱片更被資深樂評推選為「百張必聽的唱片」之一。

巴赫的「無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲」其實也是特茲拉夫最愛演出的曲目之一。這首啟發了後世眾多音樂家創作靈感的作品，曾被特茲拉夫三度灌錄專輯。本次音樂會中，特茲拉夫也將帶來其中的第三號奏鳴曲，以及被譽為「小提琴之王」的比利 時作曲家伊薩伊，受其此曲啟發而創作的「G小調第一號小提琴奏鳴曲」。