昆斯價值4.2萬元「氣球狗」雕塑 佛州展出意外摔成碎片
佛州邁阿密一家藝廊舉辦貴賓預展期間，一名前來參觀的收藏者意外打碎了藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」。
這件閃閃發亮的藍色玻璃雕塑，是美國當代藝術大師昆斯（Jeff Koons）著名的「氣球狗」（balloon dog）系列作品之一。
法新社報導，事情發生在邁阿密溫伍德藝廊（Art Wynwood）舉辦的一場VIP預展。有些收藏家以為，這是一種行為藝術或設計好的噱頭。
這件雕塑品當時單獨豎立在印有昆斯姓氏的壓克力底座上。
藝術家甘森（Stephen Gamson）告訴福斯新聞（Fox News）邁阿密地方台說：「我看到一名女子在那裡輕敲（這座雕塑品），然後東西就倒了下來，碎成無數碎片。」
甘森告訴記者，他認為女子輕敲這件作品，是想確認它是不是真的氣球。
一名旁觀者拍下藝廊員工正在清掃玻璃碎片的影片，影片中可聽到有人說，「我不敢相信有人把它弄倒了」。
贊助昆斯作品的貝爾─艾爾美術（Bel-Air Fine Art）的藝術顧問卡魯克（Benedicte Caluch）告訴「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）說，那名女子並非故意打破這件作品，而保險將賠償這筆損失。
事發當時並不在場的昆斯是一名畫家和雕塑家，他從日常事物中汲取靈感，包括氣球動物等等。昆斯的作品經常挑戰何謂美術作品的概念，即便它們的拍賣價格高達9100萬元。
昆斯的「氣球狗」系列作品大小不一，高度從不到30公分到超過3公尺不等，而且色彩鮮明。
Buenos días a todos, menos a la señora que rompió la escultura «Balloon Dog» de Jeff Koons en una feria de arte en Miami, valuada en 42,000 dólares. Para su buena fortuna, no tendrá que pagar por su desastre. 😅🐩 pic.twitter.com/AnqhZYTYz1— Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) February 19, 2023
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