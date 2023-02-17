八家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

全球歷史最悠久的尼斯嘉年華於10至26日登場，台灣首度受邀，台灣隊結合傳統家將團、現代舞者以及原住民族文化，手持國旗進場，吸引群眾目光。（圖：台南應用科技大學提供）

第150屆尼斯嘉年華登場，台灣首度受邀參加遊行 ，結合傳統家將團與現代舞 者，展現台灣文化的多元面貌，獲極高關注與喝采。許多法國學子與藝術家交流後，都渴望有朝一日能探索台灣。

世界三大嘉年華、全球歷史最悠久的尼斯嘉年華於10至26日登場，台灣首度受邀進軍嘉年華，參與白天的鮮花遊行與晚間的夜光大遊行共5場遊行，並於當地不同博物館展演，向國際觀眾介紹台灣。

台南應用科技大學舞蹈系副教授、來自法國的國際舞者利亞曼科夫（Gleb Lyamenkoff），與亞洲盃花藝大賽冠軍得主李嘉偉、台灣豫劇小天后蕭揚玲、優質女聲吳岱晏、高雄地嶽殿吉勝堂家將團與南應大青年舞團攜手合作，透過當代的詮釋共同展現台灣傳統之美。

利亞曼科夫負責統籌這次巡演，並與法國各方對接，他向中央社表示，想在法國讓台灣文化得以呈現。

他說：「除了我的學生外，我還想呈現另一種在台灣遇見的美麗文化。對我來說，家將色彩鮮豔且非常神奇，所以我在台南努力尋找，直到有朋友提到高雄地嶽殿吉勝堂，一群渴望把家將文化帶上國際舞台的年輕人。」

利亞曼科夫在極短的準備時間內結合現代舞舞者與傳統家將，編排一套呈現台灣文化與故事的演出。然而，家將表演者有其專業，但卻不習慣在劇場框架或國際嘉年華中演出，他花了不少心思讓八家將更有舞台表現力，並請蕭揚玲協助進行肢體排練。

一年前來台任教的利亞曼科夫向記者說，「我知道台灣人真的很以國家為榮，想在遊行中揮舞國旗，所以我也將國旗融入嘉年華舞步中，呈現台灣的多元文化」。

觀眾反應非常熱烈，大家都驚豔於台灣的表演，紛紛拿出手機拍照攝影，也表示很開心能看到台灣文化、精神的展現；更有不少旅法台僑都特地前往支持，看到演出後甚至感動落淚。一位台灣女士告訴利亞曼科夫，「看到你們的演出，我真的很為台灣文化感到很驕傲」。

此次巡演過程中遇到各種問題，其中之一也是法國11日、16日的兩次反退休制度改革大罷工，火車票、旅館全部要重訂，交流機構也緊急幫忙改場地。

不過利亞曼科夫坦言，最大的挑戰還是如何在行政、資源或是舞步編排上連結不同背景的藝術家，展現出一加一大於二的力量。

「我告訴他們，團隊不是要單獨呈現南應大、高雄廟宇或台灣花卉藝術，而是呈現整體台灣人的文化」。利亞曼科夫也要求舞者們在遊行時要感受彼此、緊密連結、展現力量，不能各行其是。

除尼斯嘉年華外，與法國學子的文化交流也是出訪重點。團隊在法國進行為期14天的跨國文化交流，與里昂的國家舞蹈中心（CND）、尼斯高階專業舞蹈訓練中心（CFPESD）、盧昂音樂學院等教育 機構透過面對面的教育座談與工作坊交流。

台灣表演者也在法國學生以及校方提供場地的熱情協助下，讓演出更加協調；音樂學院學生更自告奮勇把台灣學生寫的歌詞翻譯成法文。

利亞曼科夫告訴中央社，法國學生非常喜歡團隊的演出，氣氛熱烈，「他們都說從表演中了解台灣。有人說曾去過台灣，但卻沒在台北看過這樣的文化，『是很驚喜的發現』；沒來過的人則表示現在很想探索台灣」。

在學校交流的提問中，學生都很好奇台灣，問了非常多問題，渴望更了解台灣。利亞曼科夫表示，此行很重要的是向法國10到23歲的年輕世代展現不同的台灣面貌。

目前已有數間法國學校與編舞家因喜愛台灣團隊的演出伸出橄欖枝，邀請台灣團隊再訪，希望展開長期合作。

八家將是台灣珍貴傳統文化，高雄地嶽殿吉勝堂演出獲嘉年華參與者高度矚目。儘管外型威嚴霸氣，仍吸引現場許多孩童喜愛，爭相合照。（圖：台南應用科技大學提供）

利亞曼科夫說，「儘管過程面臨不少挑戰，台灣團隊仍是帶來高水準演出，我為台灣人感到驕傲」。

最後，他向記者說道：「這真的是一趟很棒的發現之旅，對於台灣藝術家如此，對於發現台灣文化的嘉年華觀眾也是如此。作為一個外國人，他們卻仍信任並把計畫交給我，真的很感謝台灣人。每年台灣都能受邀參與尼斯嘉年華，這是我的夢想。」

尼斯嘉年華最遠可以追溯至13世紀，但當時僅限貴族參加，已連續舉辦8個世紀，被聯合國教科文組織列入非物質世界文化遺產。2023年恰逢尼斯嘉年華第150屆的活動盛會，主辦單位以「世界寶藏之王」（King Of The World’s Treasures）為主題，述說嘉年華盛會之後將一掃陰霾，世人準備迎接新王與寶藏的降臨，開始豐饒的春天。