「雙子二重奏」美國巡演 敲出台灣脈動

在華盛頓州演出的「雙子二重奏」雙胞胎演奏家簡任廷、簡任佑,被當地樂迷喻為音樂魔法師,稱透過兩人的棍棒詮釋,能讓他們體會到台灣之美。 (中央社/雙子二重奏提供)

由台灣雙胞胎兄弟演奏家組成的「雙子二重奏」獲選美國國務院 「中央舞台」(Center Stage)的巡演機會,不僅在華盛頓特區的甘迺迪表演藝術中心演出,更深入美國草根社區,透過音樂讓更多人感受台灣的節奏脈動。

「雙子二重奏」(Twincussion Duo)2010年成軍,由簡任廷、簡任佑雙胞胎兄弟擊樂演奏家所組成,兩兄弟2018年從丹麥皇家音樂學院獲打擊樂最高文憑 (演奏博士)後開始職業演奏家生涯。他們獨特的演奏默契、精湛的技術,屢獲國際大獎,受邀於許多國際性音樂節與表演工作坊。

他們獲選「中央舞台」第6季巡演計畫藝術家,也是台灣首個音樂團體獲此殊榮。在美國的巡迴演出包括美東的華盛頓特區、紐約和美西的華盛頓州 多個城市。今天在華盛頓州韋納奇(Wenatchee)音樂廳的演出,為這次的美國巡演畫下句點。

台灣「雙子二重奏」(Twincussion Duo)獲選美國國務院「中央舞台」(Center Stage)的第6季巡演計畫藝術家,在美國演出廣受好評。(中央社/雙子二重奏提供)

簡任廷和簡任佑接受中央社訪問表示,此行不僅有機會與專業音樂家和專業樂迷有交流機會,更感動的是能在華盛頓州雅基馬市(Yakima)當地社區內的中小學與孩子們面對面互動,傳遞音樂的魔力。

宜蘭長大的「雙子二重奏」對城鄉地區資源的落差感受深刻,因此能在美國小社區中傳播音樂的種子倍覺有意義。

簡任佑說:「社區內有許多原住民和拉美裔族群,他們的資源比較缺乏,沒有太多機會接觸外來音樂,但我們帶領他們敲打台灣的鑼鼓,也教導他們用學校的鼓作出不同的變化,讓他們體會很簡單的東西也可以變得很神奇。」

「我從孩子的眼中看到快樂和驚喜,回想起小時候我們倆人從一些粗糙自製的鋼鐵器具開始敲打摸索音樂的時刻,那一瞬間,我自己也要淚崩了。」

兩人對於小城市的樂迷表現,印象也特別深刻。簡任廷說:「在華盛頓甘迺迪表演藝術中心,觀眾當然給我們很大的掌聲鼓舞,但雅基馬和韋納奇的觀眾更熱情,他們會隨心所欲站起來為我們拍手叫好,場子變得非常熱絡。」

「雙子二重奏」雙胞胎演奏家簡任廷、簡任佑與華盛頓州的孩子們分享打擊樂的樂趣,讓這群相對弱勢的孩子們有機會認識世界性的音樂。(中央社/雙子二重奏提供)

「有觀眾對我們說:『你們是巫師啊?讓我看到了音樂魔法!』也有觀眾說:『我沒機會去台灣,但「天黑黑」讓我覺得自己飛到了美麗又親切的台灣寶島。」

「雙子二重奏」說:「『中央舞台』是美國國務院主辦的文化外交計畫,由中央政府提供資金,由新英格蘭 藝術基金會(New England Foundation for the Arts)與美國地區藝術組織(the U.S. Regional Arts Organizations)執行,他們不僅希望藝術家來表演,更希望有交流和傳授下一代的機會,這也是我們想用音樂傳遞的力量。」

今年夏天兩人將到歐洲,11月又再度踏上美國參加打擊樂年會活動。他們說:「過去做了不少嘗試,包括用打擊樂演繹台灣民謠、古典名曲和現代電音等,這一年還會挑戰新東西,繼續探索獨特的擊樂旅程。」