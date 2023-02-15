智利懸案有解？法醫判定諾貝爾文學獎得主聶魯達被毒死

法醫專家判定，諾貝爾文學獎得主、智利詩人聶魯達是被一種劇毒毒死。圖為聶魯達1971年在巴黎接受記者訪問。（美聯社）

英國 衛報報導，智利現代史上最著名的懸案之一也許有了解答，法醫專家判定，諾貝爾 文學獎得主、智利詩人聶魯達(Pablo Neruda)是被一種劇毒毒死，證實了幾十年來有關他是被謀殺的說法。

聶魯達年輕時即以「二十首情詩和一首絕望的歌」成名，他在1973年9月23日，也就是他的友人、智利民選的社會主義總統阿葉德(Salvador Allend)被軍事政變推翻的12天後去世。智利官方說法是他死於攝護腺癌和營養不良。

但一些人，包括聶魯達的侄子雷伊斯(Rodolfo Reyes)一直相信他是被謀殺，因為他反對獨裁的皮諾契特(Augusto Pinochet)。

10年前，一名法官下令開棺驗屍，因為聶魯達的司機阿拉亞(Manuel Araya)揭露，聶魯達在聖地牙哥 醫院治療時曾打電話給他，說他睡覺時有人在他的肚子注射藥物。他在幾小時後死亡。

聶魯達遺骸的檢體被送到四個國家的法醫實驗室進行分析，智利政府2015年表示，第三方要對聶魯達的死負責的可能性很高。兩年後，一組國際科學家說，他們「百分之一百相信」聶魯達不是死於攝護腺癌。

雷伊斯13日表示，科學檢驗顯示，聶魯達死時，體內有有毒的肉毒桿菌，顯示他是在軍事政變後被毒死。專家的分析報告預定在15日刊出。

法醫專家2017年在聶魯達的一顆牙齒裡發現了肉毒桿菌，肉毒桿菌產生的神經毒素引起肉毒中毒。

雷伊斯說，加拿大麥克馬斯特大學與哥本哈根大學的專家分析結果，肉毒桿菌不是從棺木或周邊環境進入他的體內。

雷伊斯說，「現在我們知道他的骨頭裡沒有理由有肉毒桿菌，這代表什麼？代表聶魯達在1973年被國家特務謀殺」。