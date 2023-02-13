我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／密州大校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

對新作負評怒火中燒 芭蕾舞蹈家「拿狗屎抹劇評家臉」

編譯周辰陽／即時報導
漢諾威州立歌劇院的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（圖）顯然對他新作收到負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間找到執筆的法蘭克福匯報記者休斯特對質，隨後更把狗屎抹到她的臉龐上。（取材自Instagram）
漢諾威州立歌劇院的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（圖）顯然對他新作收到負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間找到執筆的法蘭克福匯報記者休斯特對質，隨後更把狗屎抹到她的臉龐上。（取材自Instagram）

BBC與紐約時報報導，德國一位屢獲殊榮的芭蕾舞總監日前將狗屎抹到劇評家的臉龐後遭到停職。

根據報導，漢諾威州立歌劇院（Staatsoper Hannover）的芭蕾舞總監兼首席編舞師格克（Marco Goecke）顯然對法蘭克福匯報記者休斯特（Wiebke Hüster）寫了關於自己新作的負面評論感到怒火中燒，被控在11日晚間的另外一場芭蕾舞表演中場休息期間找她對質，更從口袋裡掏出一個裝滿狗屎的紙袋，並把裡面的狗屎抹到她的臉上。

根據報導，休斯特擔任舞蹈評論家達25年，當天早上發表了格克最新作品《In The Dutch Mountains》的初步評論，描述觀眾看劇感覺就像是「穿插著逼瘋跟死於無聊」。格克據報表示，他認為這分毫不留情的劇評已經讓漢諾威州立歌劇院的訂閱費（subscriptions）付出了代價，並在對峙期間威脅要禁止休斯特進入歌劇院。

休斯特向BBC表示，在經歷了她所描述為「野蠻」的攻擊後，她當時「很震驚」，「當我意識到發生了什麼事情，我尖叫、我恐慌…我跟你保證，這不是衝動行為，他計畫了這件事，我視此為違反新聞自由的行為」。法蘭克福匯報表示，警方正在進行調查，並將這起事件稱為「試圖恫嚇我們對藝術的自由、批判性觀點」。

漢諾威州立歌劇院則稱格克已因他的「衝動反應」違背了行為準則而被停職、立即生效，並稱他「讓觀眾、歌劇院職員與一般民眾感到極度不安，從而極大地損害了州立芭蕾舞團」，並稱休斯特的「個人操守受到公然侵犯」。聲明稱，他們要求格克解釋他的行為，將等待收到他的說法，再決定進一步的措施。

歌劇 芭蕾 紐約時報

上一則

賴添福投入社福 菜瓜布大王變博士

延伸閱讀

「我有心臟病」非裔遭警三度電擊亡 家屬控歧視 涉案警停職

「我有心臟病」非裔遭警三度電擊亡 家屬控歧視 涉案警停職
被停職警長要求復職 屋崙市長：這是人事問題

被停職警長要求復職 屋崙市長：這是人事問題
NFL／棒球界談布雷迪…有機會成為史上最強捕手

NFL／棒球界談布雷迪…有機會成為史上最強捕手
NFL／布雷迪與MLB有淵源 竟是博覽會隊最後退休運動員

NFL／布雷迪與MLB有淵源 竟是博覽會隊最後退休運動員

熱門新聞

九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02

珍珠丸子兩代情

2023-02-07 02:01
年輕的高級妓女。Alexandre Francois Xavier Sigalon（1787-1837）畫作。

燕南飛

2023-02-06 02:02

我的微信豔遇

2023-02-09 02:00

心中最掛念的豆腐

2023-02-09 02:01
西安事變時期的張學良。（取自維基共享資源）

張學良，「中國人」， 是條漢子！（上）

2023-02-07 02:02

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數