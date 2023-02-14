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第一個路易威登LV TRAINER藝術球鞋展 本月米蘭登場

記者孫曼／即時報導
藝術家LEE QUIÑONES於其工作室。（圖：路易威登提供）
藝術家LEE QUIÑONES於其工作室。（圖：路易威登提供）

由Virgil Abloh設計的LV Trainer運動鞋，自從路易威登（Louis Vuitton，LV）2019年春夏大秀面世以來已經成為運動鞋領域的經典：其設計靈感源自正統籃球鞋，以路易威登的代表性精湛皮革工藝製作、有低筒和高筒兩種款式。自2月24日起至3月16日止，於米蘭聖巴比拉廣場的Garage Traversi舉辦的《White Canvas: LV in Residence》展覽，便將聚焦這款路易威登男裝系列的主打產品，同時也將推出同名系列，邀請當代藝術家運用各自的創作手法來重新詮釋LV Trainer運動鞋。

藝術家LEE QUIÑONES於其工作室，背景為藝術家2013年作品GOLPE...
藝術家LEE QUIÑONES於其工作室，背景為藝術家2013年作品GOLPE DE SUERTE。（圖：路易威登提供）

LV TRAINER X 藝術家LEE QUIÑONES合作球鞋。（圖：路易威...
LV TRAINER X 藝術家LEE QUIÑONES合作球鞋。（圖：路易威登提供）

LV TRAINER X 藝術家LEE QUIÑONES合作球鞋。（圖：路易威...
LV TRAINER X 藝術家LEE QUIÑONES合作球鞋。（圖：路易威登提供）

「先是透過展覽，讓一群藝術家獲得重視，藉由合作的運動鞋打開大門，讓更多人進入他們的作品。」這個首場以LV Trainer運動鞋為主角的展覽，是路易威登根據前男裝藝術總監Virgil Abloh的想法籌畫，並由行銷及藝術家經紀公司ICNCLST /執行長暨共同創辦人Sky Gellatly擔任策展人，將展出由藝術家Lady Pink與李奎諾尼斯（Lee Quiñones）、以及運用Rammellzee豐富的藝術遺產所重新演繹的LV Trainer運動鞋。展覽中將在藝術家作品的圍繞下，展出原創手繪運動鞋及記錄合作的多媒體裝置。限量版LV Trainer運動鞋的商售版本也將在現場販售。

藝術家LADY PINK於其工作室。（圖：路易威登提供）
藝術家LADY PINK於其工作室。（圖：路易威登提供）

Lady Pink與李奎諾尼斯將親自出席展覽開幕活動，現場在巨大白色畫布上創作的作品也將成為展覽的一部份。展場中還有一雙巨大的LV Trainer運動鞋，猶如一塊空白畫布，以沉浸式光雕投影技術將藝術家的作品投放到鞋身上。

LV TRAINER X 藝術家LADY PINK合作球鞋。（圖：路易威登提供）
LV TRAINER X 藝術家LADY PINK合作球鞋。（圖：路易威登提供）

LV TRAINER X 藝術家LADY PINK合作球鞋。（圖：路易威登提供）
LV TRAINER X 藝術家LADY PINK合作球鞋。（圖：路易威登提供）

日前路易威登在整修Via Montenapoleone旗艦店之際，曾將Garage Traversi這個1930年代的義大利首個全自動車庫修復成一間路易威登現實精品店，並展出路易威登與草間彌生合作系列。首個展覽特地選址於米蘭展出，因為義大Fiesso d'Artico的專業工廠， 正是生產LV Trainer運動鞋的地方：每一雙LV Trainer運動鞋均需要七小時以上的工時製作。

LV TRAINER X 藝術家RAMMELLZEE合作球鞋。（圖：路易威登提供...
LV TRAINER X 藝術家RAMMELLZEE合作球鞋。（圖：路易威登提供）

LV TRAINER X 藝術家RAMMELLZEE合作球鞋。（圖：路易威登提供...
LV TRAINER X 藝術家RAMMELLZEE合作球鞋。（圖：路易威登提供）

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