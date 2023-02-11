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西班牙名導卡洛斯索拉91歲辭世 代表作批評獨裁領袖

中央社／馬德里10日綜合外電報導
西班牙知名導演卡洛斯索拉（Carlos Saura）10日辭世，享耆壽91歲。圖為他2005年時的資料照片。（路透）
西班牙知名導演卡洛斯索拉（Carlos Saura）10日辭世，享耆壽91歲。圖為他2005年時的資料照片。（路透）

西班牙知名導演卡洛斯索拉（Carlos Saura）今天辭世，享耆壽91歲，總理、王室紛紛哀悼。他在1966年推出代表作「狩獵」，片中批評獨裁領袖佛朗哥，成為全球矚目焦點。

法新社報導，西班牙電影學院（Spanish film academy）在推特（Twitter）公布卡洛斯索拉過世消息，稱「他今天在親人陪伴下於家中過世，享耆壽91歲」，並將他譽為「西班牙電影史上最重要的電影製作人之一」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也發推文悼念說：「卡洛斯索拉離開我們了，他是西班牙文化中的重量級人士…無論現在或未來，他的才華永遠是我們歷史文化遺產的一部分…我們告別了這位富有想像力的導演，但他的電影作品將與我們同在。」

西班牙王室也發布推文說：「他的電影永遠不會消逝，再見了卡洛斯索拉。」並附上卡洛斯．索拉和國王、王后談天的照片。

西班牙電影學院表示，卡洛斯索拉1932年生於西班牙東北部小鎮烏斯卡（Huesca），以「閒不下來」的個性及「對電影事業至死方休的熱愛」聞名，他的最新作品一周前才在西班牙電影院上映。

他本應於明天獲頒榮譽「哥雅獎」（Goya Award），表彰他長達數十年的職涯成就。「哥雅獎」重要性相當於美國奧斯卡金像獎（Oscars）。

卡洛斯索拉早年相當關注社會弊病，1966年推出電影「狩獵」（The Hunt）首度贏得國際聲譽，這部片批評佛朗哥（Francisco Franco）政權，在柏林影展（Berlin Film Festival）奪下最佳導演銀熊獎，被譽為西班牙電影經典之作。

電影院 導演 奧斯卡

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