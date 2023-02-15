我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

JosieXie喬瑟亞與雨田日比《繁花錦簇2023》攝影展 3月登場

世界新聞網／輯
JosieXie收藏《繁花錦簇5》30x20吋 1/1+2AP
JosieXie收藏《繁花錦簇5》30x20吋 1/1+2AP

「拍照是生命更值得歌頌的事」，聚焦於「呼吸的影像」的攝影藝術家JosieXie喬瑟亞與雨田日比，將於3月舉行《繁花錦簇2023》攝影展。這個展是她獻給媽媽的愛，喬瑟亞與雨田日比說，母親不是客家人，卻因嫁客家人而說得很棒很好聽的音調，她的一生如同含苞的花兒綻放美麗後又再回到原點；因為有母親的支持，才能持續舉辦攝影展覽整整十年。

喬瑟亞攝影手法以手持，B快門且比正常速度多出1/5的時間-造就了她的圖像攝影觀；攝影讓她發現光和自己玩遊戲，動態的趣味油然而生，在創作中有全新的體驗。

喬瑟亞與雨田日比表示，古云「十年論劍」，的確有很深的人生藝術奧妙在裡面。無論走多遠，心中永遠眷戀著母親。生如夏花之絢爛，逝如秋葉之靜美，願在天上的母親能聽到《繁花錦簇2023》展，在為她和世界上的人們不斷祈禱著。

喬瑟亞JosieXie、1966年生，大學修心理。 2015進修建築與文化資產研究所課程，經不斷探索，找到了表達自我最好的方法- -攝影 ，決心成為一自由攝影藝術創作者，終走出一條自己風格的路。

《繁花錦簇2023》攝影展

時間：2023年3月4日-25日

地址：桃園市觀音區學府路350巷120號（桃園市觀音區崙坪地景文化園區客家工藝館）

電話：034984602

部落格：http://josie-xie.blogspot.tw/

《繁花錦簇2023》精選作品

陳筠樺收藏《繁花錦簇8》30x20吋 1/1+2AP
陳筠樺收藏《繁花錦簇8》30x20吋 1/1+2AP

Willy收藏《繁花錦簇7》30x20吋 1/1+2AP
Willy收藏《繁花錦簇7》30x20吋 1/1+2AP

Kelly收藏《繁花錦簇6》30x20吋 1/1+2AP
Kelly收藏《繁花錦簇6》30x20吋 1/1+2AP

鄭馨瑀收藏《繁花錦簇1》30x20吋 1/1+2AP
鄭馨瑀收藏《繁花錦簇1》30x20吋 1/1+2AP

鄭惠文收藏《繁花錦簇2》30x20吋 1/1+2AP
鄭惠文收藏《繁花錦簇2》30x20吋 1/1+2AP

黃鈺婷收藏《繁花錦簇1》30x20吋 1/1+2AP
黃鈺婷收藏《繁花錦簇1》30x20吋 1/1+2AP

程嘉慶收藏《繁花錦簇3》30x20吋 1/1+2AP
程嘉慶收藏《繁花錦簇3》30x20吋 1/1+2AP

雨田日比作品

雨田日比作品《雲松》
雨田日比作品《雲松》

雨田日比作品《雲擁》
雨田日比作品《雲擁》

雨田日比作品《樂浮》
雨田日比作品《樂浮》

雨田日比作品《岩情》
雨田日比作品《岩情》

上一則

智利懸案有解？法醫判定諾貝爾文學獎得主聶魯達被毒死

下一則

玉米熱狗與摩天輪（下）

延伸閱讀

踏破鐵鞋尋秋葉

踏破鐵鞋尋秋葉
英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出「花花世界」

英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出「花花世界」
百年前的台灣人登山也「打卡」？線上來揭密

百年前的台灣人登山也「打卡」？線上來揭密
紐約攝影學會 新幹部就職

紐約攝影學會 新幹部就職

熱門新聞

九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

我的微信豔遇

2023-02-09 02:00

心中最掛念的豆腐

2023-02-09 02:01

把自己留給悲傷

2023-02-11 02:01

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙