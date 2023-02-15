JosieXie喬瑟亞與雨田日比《繁花錦簇2023》攝影展 3月登場

JosieXie收藏《繁花錦簇5》30x20吋 1/1+2AP

「拍照是生命更值得歌頌的事」，聚焦於「呼吸的影像」的攝影藝術家JosieXie喬瑟亞與雨田日比，將於3月舉行《繁花錦簇2023》攝影展。這個展是她獻給媽媽的愛，喬瑟亞與雨田日比說，母親不是客家人，卻因嫁客家人而說得很棒很好聽的音調，她的一生如同含苞的花兒綻放美麗後又再回到原點；因為有母親的支持，才能持續舉辦攝影展覽整整十年。

喬瑟亞攝影手法以手持，B快門且比正常速度多出1/5的時間-造就了她的圖像攝影觀；攝影讓她發現光和自己玩遊戲，動態的趣味油然而生，在創作中有全新的體驗。

喬瑟亞與雨田日比表示，古云「十年論劍」，的確有很深的人生藝術奧妙在裡面。無論走多遠，心中永遠眷戀著母親。生如夏花之絢爛，逝如秋葉之靜美，願在天上的母親能聽到《繁花錦簇2023》展，在為她和世界上的人們不斷祈禱著。

喬瑟亞JosieXie、1966年生，大學修心理。 2015進修建築與文化資產研究所課程，經不斷探索，找到了表達自我最好的方法- -攝影 ，決心成為一自由攝影藝術創作者，終走出一條自己風格的路。

《繁花錦簇2023》攝影展

時間：2023年3月4日-25日

地址：桃園市觀音區學府路350巷120號（桃園市觀音區崙坪地景文化園區客家工藝館）

電話：034984602

部落格：http://josie-xie.blogspot.tw/

《繁花錦簇2023》精選作品

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