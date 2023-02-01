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新研究：印象派畫家莫內畫空氣汙染變化 霧霾越嚴重天空越朦朧

編譯田思怡／即時報導
一項新研究發現，法國印象派畫內莫內1901年的名畫「倫敦的查林柯洛士橋」，畫的是倫敦空氣汙染造成的霧霾。（取材自維基共享資源 ）
一項新研究發現，法國印象派畫內莫內1901年的名畫「倫敦的查林柯洛士橋」，畫的是倫敦空氣汙染造成的霧霾。（取材自維基共享資源 ）

「美國國家科學院院刊」1月31日刊出的一項新研究發現，法國印象派畫內莫內(Claude Monet)1901年的名畫「倫敦的查林柯洛士橋」(London's Charing Cross Bridge)，畫的是倫敦空氣汙染造成的霧霾。

根據倫敦泰特美術館分享的信件，莫內在1900年3月4日寫給妻子愛麗絲(Alice)的信上說，他往外看倫敦的景色「嚇壞了」，沒有霧、萬里晴空，讓他很擔心。

他寫道，「連一點霧氣都沒有，我精疲力盡，我所有的畫可能都完蛋了」。

他之後又寫道，逐漸打起精神，天空又出現工業汙染的濃煙和霧霾，他繼續畫畫。當時這位法國印象派畫家正在倫敦作畫。

新研究分析莫內和英國印象派畫家特納(J.M.W. Turner)的近100幅畫的風格和顏色變化，兩人都生活在18和19世紀西歐工業革命時期。新研究發現，在兩人的繪畫生涯，空汙愈來愈嚴重，他們畫中的天空也愈來愈朦朧。

研究的首席作者、大氣科學家歐布萊特(Anna Lea Albright)指出，「印象派畫家對光和環境的變化非常敏感，他們不僅對環境中自然變化很敏感，對人為造成的變化也很敏感，這是合理的」。

工業革命初期徹底改變了倫敦和巴黎的生活和天空，燃煤的工廠增加了就業機會，也以有害的汙染物，像是二氧化硫遮蔽了大氣層。

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