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古埃及文物遭走私 美歸還2700年歷史珍貴石棺蓋

中央社／開羅2日綜合報導
埃及宣布從美國手上追回「綠色石棺」。（歐新社）
埃及宣布從美國手上追回「綠色石棺」。（歐新社）

埃及今天宣布追回一個可追溯至近2700年前的石棺蓋，當局表示，這個石棺蓋遭走私出境後，在美國一間博物館展出。

中央社引述法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）今天在電視轉播的記者會中，宣布尋回這件被稱為「綠色石棺」（Green Sarcophagus）的文物。

他說，這個石棺蓋曾被悄悄走私出境，此次尋回是「保護埃及遺產」努力的一環。

埃及旅遊及文物部長伊薩（Ahmed Issa）在記者會上說，這個石棺蓋長近3公尺、寬90公分，是最近從美國手中收回的17件文物之一。

據官方媒體報導，這個石棺蓋在開羅以南的阿布西爾（Abusir）大型墓地遭洗劫後，2008年運往美國，最終在2013年運往休士頓自然科學博物館（Houston Museum of Natural Science）。

伊薩補充說，這是埃及與美國當局合作及歷時兩年的調查成果。

過去10年，埃及收回了大約2萬9000件遭人以非法手段運至國外的古物。

伊薩說，埃及2022年從美國、紐西蘭、法國和其他國家收中收回110多件文物。

埃及古物最高委員會（The Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）說，這個石棺蓋的主人可能是某位貴族。

瓦奇瑞說，其歷史可追溯到古埃及晚期（Late Period of Ancient Egypt），由於上頭雕刻的臉孔顏色，因此被命名為綠色石棺。

他補充說，當年只有棺蓋失竊，因為整座棺木重約500公斤，是古埃及最大的木製石棺之一。

除了最新出土的文物外，埃及在過去兩年還發現300多座石棺和150個青銅小雕像，其中有些歷史可追溯到3000多年前。

當局希望這些重大發現，將有助提振埃及至關重要的旅遊業；埃及觀光業在疫情和先前的動蕩後受到重創。

埃及外交部今天推文說：「我們衷心感謝美國當局（與埃及）合作，歸還這件珍貴的文物。」

埃及宣布從美國手上追回「綠色石棺」。（歐新社）
埃及宣布從美國手上追回「綠色石棺」。（歐新社）

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