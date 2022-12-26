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老奶奶吐舌看漫畫 密爾瓦基圖書館12秒短片暴紅

編譯俞仲慈／綜合26日電
威斯康辛州密爾瓦基市立圖書館藉由製作逗趣短片上傳至抖音和Instagram，吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。(美聯社)
威斯康辛州密爾瓦基市立圖書館藉由製作逗趣短片上傳至抖音和Instagram，吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)市立圖書館今年11月製作一支僅有12秒的短片上傳至抖音(TikTok)和Instagram ，逗趣的內容吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也讓該市立圖書館聲名大噪，而且靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。

在短片中首先看到一位老奶奶走在圖書館漫畫區，隨即螢幕出現質疑78歲老人看漫畫的字樣，接著老奶奶從書架上取出一本書，調皮地伸出舌頭，螢幕立即出現一行字：「我90歲了。」

這支短片不僅轟動國內，甚至連定居倫敦、29歲的網友露西·布蘭德(Lucy Brend)也表示因為這支短片想要親自前往美國參觀圖書館。

密爾瓦基市立圖書館旗下13個分館受到新冠疫情影響，直到最近才全面對外開放。市立圖書館因為使用率和參觀人數逐年下降，早已面臨財政危機，11月甚至差點就要被刪除190萬元預算。因此館方參考私人企業的做法，籌畫拍攝網路短片，希望藉由網路流量的分紅，化解財務危機。

可惜初期並沒有獲得太多回響。直到圖書館志工聯絡員、38歲的西門-福克斯(Fawn Siemsen-Fuchs)和政策研究聯絡員賴利(Derek Reilly)組成TikTok二人組，終於吸引外界目光。

完成的第一支TikTok視頻是模仿知名網紅跳傘員佛雷迪·蔡司(Freddy Chase)直接把他「扔進」圖書館還書箱裡，在初期兩周內的點閱量衝到100萬次，累計至今已經達到290萬次。

TikTok二人組由西門-福克斯負責文案並挑選演員，賴利負責拍攝剪輯。賴利表示在圖書館的職務以及多年經驗是拍攝短片的靈感來源，而且至少有75位圖書館員工參與演出。

在視頻的推波助瀾下，在過去幾個月裡，圖書館參觀與辦理借書證的人數都有所增加，圖書館專屬TikTok訂閱戶也增至8萬5000人。

展望2023年，該圖書館希望繼續擴大訂閱戶，招募更多人員加入，成為激勵其他圖書館的模範。

圖書館 TikTok

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