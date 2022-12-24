勞斯萊斯Phantom Series II 六素藝境典藏版 內裝成畫布

英國勞斯萊斯汽車全新打造的六台Phantom Series II「六素藝境」典藏版。 （圖：Rolls-Royce提供）

勞斯萊斯汽車 （Rolls-Royce）全新打造的六台Phantom Series II「六素藝境」典藏版于阿聯酋杜拜舉行的一場專屬晚宴慶典中發佈。這一史無前例的專案由勞斯萊斯杜拜與勞斯萊斯阿布達比經銷商共同發起。勞斯萊斯Phantom Series II「六素藝境」典藏版由六輛Phantom Series II長軸距版系列組成，每款車彼此獨立，各有一幅由英國當代藝術家薩夏加法理手繪而成的定制藝術臻品。

這些展現於Phantom「藝境藏珍」畫廊的藝術作品無不令人讚歎，「藝境藏珍」是貫穿於Phantom 車款整個儀錶板的一個獨特的玻璃密閉空間。各款藝術作品靈感分別源自「土」、「水」、「火」、「風」、「空氣」這五大傳統元素，以及第六種元素—「人」。其中「人」的元素借鑒了薩夏加法理最著名的藝術作品《人類之旅》（The Journey of Humanity），該作品也是有史以來最大油畫的世界紀錄保持者。

勞斯萊斯Phantom Series II「六素藝境」典藏版由六輛Phantom Series II長軸距版系列組成，每款車彼此獨立，藝術作品靈感分別源自「土」、「水」、「火」、「風」、「空氣」這五大傳統元素以及第六種元素「人」。 （圖：Rolls-Royce提供）

勞斯萊斯Phantom Series II「六素藝境」典藏版車型的設計、開發和手工雕琢均由古德伍德勞斯萊斯之家的Bespoke團隊與勞斯萊斯杜拜專屬定制中心的常駐Bespoke高級定制設計師合作而成。該項目于2020年底開啟，歷時兩年完成。

除「藝境藏珍」畫廊的藝術作品外，Phantom Series II「六素藝境」典藏版車型還有多種額外的Bespoke元素，包括手繪腰線中的薩夏加法理客制化心形圖案、歡慶女神的「六素藝境」特殊雕刻底座等，無不彰顯勞斯萊斯無與倫比的精湛工藝。

勞斯萊斯Phantom Series II「六素藝境」典藏版車型還有多種額外Bespoke元素，包括手繪腰線中的薩夏加法理客制化心形圖案、歡慶女神的「六素藝境」特殊雕刻底座等。 （圖：Rolls-Royce提供）

勞斯萊斯Phantom Series II「六素藝境」典藏版車型的誕生，源于薩夏加法理與勞斯萊斯汽車中東和非洲地區Regional Director凱撒哈比伯（César Habib）之間的一次對話。薩夏加法理經常將自己的作品或作品收益捐贈給慈善機構。薩夏加法理與凱撒哈比伯二人共同提出了打造六輛臻品座駕的想法，並以這種方式為健康、可持續發展和教育 領域慈善機構捐贈資金。

勞斯萊斯Phantom Series II長軸車型，猶如為勞斯萊斯Bespoke客戶提供的空白畫布：薩夏加法理手繪而成的「藝境藏珍」畫廊藝術作品，可以在此盡情揮灑靈感。 （圖：Rolls-Royce提供）

因此，該系列作品中的每輛車不僅有專屬的薩夏加法理原創藝術作品，還有獨特的專屬NFT （非同質化通證）。如果車主願意，該車的NFT可獨立出售。每筆NFT交易產生的版稅均會支付給一個數位帳戶，以籌集用於未來慈善捐贈的資金。車主可通過手套箱中的薩夏加法理定制心形圖案二維碼查看對應的NFT。在揭幕儀式上，勞斯萊斯宣布這一項目首個階段籌集的資金已遠超過其最初設定的100萬美元目標。該系列的六輛車均由杜拜和中東其他地區的客戶訂購完售。

車主可通過手套箱中的薩夏加法理心形圖案二維碼查看對應的NFT。 （圖：Rolls-Royce提供）

勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓穆勒烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）表示：Bespoke可謂是勞斯萊斯的獨特詮釋，我們Bespoke部門精湛的技藝、高超的藝術才能與斐然聲望堪稱無與倫比。正如這一全新傑作所展現的，世界一流的藝術家們非常樂於找尋與勞斯萊斯合作的機會，為自身的藝術實踐進行擴展與傳播，並打造極具藝術價值的車型傑作。

勞斯萊斯Phantom Series II長軸車型，猶如為勞斯萊斯Bespoke客戶提供的空白畫布：薩夏加法理手繪而成的「藝境藏珍」畫廊藝術作品，可以在此盡情揮灑靈感。得益於絕佳的創意與高超的技藝，這些車型傑作在人們的通力合作下耀然問世。