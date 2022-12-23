疫情加劇種族對立 台裔藝術家為移民女性發聲

台灣藝術家牟宗瑋疫情期間投入創作，傳遞世代移民女性力量。（中央社／牟宗瑋提供）

疫情 期間，美國社會掀起反亞裔浪潮，旅居美國的台灣藝術家牟宗瑋寄情於繪畫、勾勒不同種族女性的故事，她的畫作近日在舊金山 博物館展出，讓民眾細細品味移民 女性的力量。

2022年接近尾聲，舊金山市中心的圖書館已恢復昔日人潮，二樓的公共空間展示著一系列不同國家女性的彩繪肖像，襯托出這座城市多元文化的意象。

這幾幅畫作出自旅美藝術家牟宗瑋之手，其中一幅作品，畫中人物穿著棉襖和旗袍，臉上掛著含蓄堅毅的笑容，是這次展覽的亮點。牟宗瑋看著畫作中的女子娓娓道出外婆和媽媽的移民經歷。

世代女性移民畫展開幕，牟宗瑋和畫中主角現身講述奮鬥歷程。（中央社／牟宗瑋提供）

「我的姥姥是個沒有名字的女人」，牟宗瑋口中的姥姥是她的外婆，她說二戰爆發後，姥姥裹著小腳一路從山東逃往北韓、再走到南韓，生下了母親，母親長大後從南韓相親嫁到台灣，她自己則是在媽媽鼓勵下到美國發展。

她從小看著外婆和母親對家庭和社會的奉獻，前2年疫情期間，美國三不五時發生華人女性被搶劫、毆打、甚至殺害，讓她感觸很深，有很長的一段時間她都待在家裡創作，決定用藝術向外界傳達移民女性的勇氣和力量。

七幅作品的人物，除了台灣的母親，還有來自韓國、日本、印度、加拿大、海地和墨西哥的移民女性。展覽開幕當天，畫作中的四位主角也現身圖書館，講述她們作為移民的奮鬥故事。

舊金山圖書館展出台灣藝術家牟宗瑋創作。（中央社）

圖書館的公共關係主任派特森（Kate Patterson）表示舊金山是一個由不同種族組成的城市，館方希望呈現各個民族的樣貌，這系列作品可以讓大眾更了解跨國家跨世代移民的心路歷程。

牟宗瑋2005年來到美國投入公共藝術領域，她的彩繪作品曾出現在舊金山公車和聯合航空機身上，讓美國和世界各地的乘客，看見台灣藝術家的創作巧思。走出疫情的陰霾，未來她也期盼能持續創作，替社會平權和正義發聲。