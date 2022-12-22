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侯孝賢「千禧曼波」4K版 曼哈頓華埠亮相 紐時狂讚

中央社／紐約22日專電
Metrograph藝術電影院與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展。(Metrograph提供)
Metrograph藝術電影院與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展。(Metrograph提供)

導演侯孝賢執導的「千禧曼波」4K數位修復版23日將在紐約亮相。紐約時報影評寫道，本片是侯孝賢最通俗、也是最美不勝收的作品之一，4K版本加倍豔麗，恰如其分。

2001年上映的「千禧曼波」由舒淇、段鈞豪、高捷主演，描述台北一名年輕酒店公關周旋於兩名男子之間。本片在當年坎城影展首映，入圍最高榮譽金棕櫚獎，最終由負責音效的杜篤之抱回技術大獎。

影評形容，「千禧曼波」晦暗又超凡脫俗，沉浸在霓虹朦朧與不間斷的電音節奏中。侯孝賢前一部作品是描繪19世紀上海的「海上花」，「千」片邁入法國導演奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）與香港導演王家衛占據的當代領域，兩人都是侯孝賢的仰慕者。

常與侯孝賢合作的攝影李屏賓當年剛拍完王家衛執導的「花樣年華」，再度展現刺激感官的影像：舒淇飾演的Vicky每晚流連的豔藍舞廳中，香菸是一個個橘色光點；她與男友小豪同居的公寓狹窄又骯髒，散發帶有香水味的臭氣。

影評寫道，有些人認為「千禧曼波」是侯孝賢誤入歧途，嘗試討好年輕世代的作品，但他們可能忘了，侯孝賢當初是從商業導演起步，拍過「尼羅河女兒」等鎖定年輕人的作品。

張曼玉曾說，侯孝賢原本希望由她飾演Vicky，和合演「花樣年華」的老搭檔梁朝偉對戲。

影評寫道，舒淇演出不像張曼玉那樣低調，但「千禧曼波」因此更出色，她詮釋的Vicky極為上相、冷漠、墮落，時而被動、歇斯底里，活在恍惚狀態中。Vicky的神經質行為讓這部電影有如一部病史，搭配她反覆的旁白則像是敘事詩。

「千禧曼波」4K數位修復版預定12月23日至明年1月15日在曼哈頓下東區的Metrograph電影院放映，為以台北都會為背景的「台北故事」影展一環。

除千禧曼波外，Metrograph這段期間還將放映侯孝賢執導的尼羅河女兒，李安執導的飲食男女，蔡明亮執導的愛情萬歲、青少年哪吒，謝慶鈴執導的紀錄片「光陰的故事」及楊德昌執導的一一、獨立時代、青梅竹馬。

導演 電影院 坎城影展

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