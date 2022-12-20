拍破紀錄 2022佳士得84億美元締史上最高年度總成交額

安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，於紐約佳士得以1.95億美元成交，成為拍賣史上最高價的20世紀藝術品。（佳士得提供）

國際拍賣 行佳士得（Christie's）19日舉辦全球線上記者會，發布全球2022年度總結，成交總額以84億美元締造藝術拍賣史上最高的全年成交總額歷史紀錄，在全球經濟政治動盪的疫情時代相當不易。 今年佳績主要來自顯赫單一藏家的專拍極為出色，包括一口氣締造20餘項世界紀錄的微軟創辦人保羅艾倫（Paul Allen）「先鋒創見：保羅艾倫珍藏」 、Thomas and Doris Ammann珍藏（3.592億美元） 、紀梵希珍藏（1.181億歐元）、安妮巴斯（Anne Hendricks Bass）珍藏（3.631億美元）、瑪麗拉蘭內（Marie Lalanne ）珍藏（7,704萬美元，設計類拍賣新高）等。知名單一藏家專題在中國工藝品、鐘表、酒類拍賣也對買家有決定性的影響。

今年最風光的莫過於以16.2億美元成交額刷新單一藏家拍賣紀錄的「先鋒創見：保羅艾倫珍藏」，共有5件作品以逾1億美元的價格成交，拍賣現場直播更有高達400萬人次登入觀看。普普大師安迪·沃荷（Andy Warhol）《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》以1.95億美元高價成為藝術史上最高價的20世紀藝術品、也是拍賣史上成交價第二高的藝術品。整題而言，佳士得包辦了全球拍賣中成交價最高的10大拍品中的8件。

由於今年成交價最高的三大珍藏都在美國，因此在全球拍賣成交總額中，以地區而言美洲比去年成長了31%、貢獻度佔總成績的40%；居次的歐洲、中東及非洲地區，比去年成長34%，亞太區的成長則為31%，不過亞太區也是新藏家群體增長速度最為迅速的地區。美洲區買家的購買總額增長 55%，歐洲、中東及非洲買家的購買總額增長31%，而亞太區買家的購買總額亦增長10%，創下2015年以來新高。

以藝術品的類別而言，古典藝術（包括古典大師、經典紀念品、骨董及裝飾藝術）增長最多，由米開朗基羅（Michelangelo）素描在巴黎以2,320萬歐元收槌刷新藝術家世界拍賣紀錄及歐洲古典大師素描 。20及21世紀藝術的成長次之，不過總額占比最高。雅逸精品（瑰麗珠寶、精緻名表、手袋及名酒）整體有小幅成長，以亞洲買家表現最出色。不過亞洲及世界藝術（亞洲、非洲、大洋洲及伊斯蘭藝術）的總成績是退縮的，在全球推廣多元化、包容性的同時，值得留意。在媒體提問期間，佳士得亞太區副主席暨20及21世紀藝術部聯席主管林家如（Evelyn Lin）也回應對於中國當代藝術部分預計在大陸放寬防疫政策、逐步回歸正常生活後會有更好的表現。佳士得也表示將持續深耕印度、首爾、新加坡等地的拍賣市場。