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法國前總統收藏品拍賣 數件中國藏品引華人關注

中新社巴黎12月13日電
13日，法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。(中通社)
13日，法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。(中通社)

法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品當地時間13日在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。

這批季斯卡收藏的藝術品包括書籍、繪畫、瓷器、雕塑、鐘錶、古典傢具等，種類豐富。相關藝術品給人們提供了難得的機會，一窺這位法國前總統的收藏喜好和藝術品味，受到業界的矚目。 

這批藝術品中最受關注的是法國著名雕塑家羅丹為奧地利著名作曲家馬勒所作的青銅塑像，底座上有羅丹篆刻的本人簽名。德魯奧拍賣行用4頁紙的篇幅介紹這件青銅雕塑作品。據介紹，季斯卡本人很喜歡這個塑像。 

法國新古典主義女畫家吉亞爾在1789年法國大革命之前所作的人物肖像畫也是拍賣行推介的藝術品之一。該畫作估價5萬歐元，最終以19萬歐元被凡爾賽宮博物館購得。

這批藝術品中估價最高的是一件18世紀路易十六時代的一件大型古典書桌，書桌結構複雜，質地精良，保存基本完好，抽屜多達7個，書桌上方鑲嵌了兩座鐘錶，下方的書桌桌面可以延展，設計超前。該古典書桌估價40萬歐元（約42萬美元）。 

另外，這批藝術品中有數件和中國相關，其中包括清朝康熙時期的屏風、清朝乾隆時期的雙喜銅鏡、以及多件明清瓷器等，這些雖然都不是奇珍異寶，但仍被現場的華人收藏愛好者關注。

季斯卡夫人向德魯奧拍賣行透露了拍賣這批藝術品的緣由。她希望藝術品的新主人能够像他們夫婦一樣鍾愛它們。這批藝術品的總估價約100萬歐元（約106萬美元）。

季斯卡生於1926年，2020年去世。他曾擔任經濟與財政部長等職務，1974年至1981年擔任法國總統。他在擔任法國總統期間被認為推動了法國社會的現代化進程。

13日，法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。(中通社)
13日，法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。(中通社)
13日，法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。(中通社)
13日，法國前總統季斯卡收藏的百餘件藝術品在巴黎德魯奧拍賣行拍賣。(中通社)

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