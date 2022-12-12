我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

中國富力集團總裁張力涉賄在英被捕 將被引渡至美受審

「E.T.外星人」機動模型加州拍賣 估價達300萬美元

中央社／洛杉磯12日綜合外電報導
1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，將在加州的拍賣會上接受競標。（Getty Images）
1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，將在加州的拍賣會上接受競標。（Getty Images）

1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，將在美國加州的拍賣會上接受競標。

美國導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在這部作品中描繪了一個對人類非常友善的外星人E.T.，他的手指會發光，看起來一派天真，還與小男孩艾略特（Elliot）結為好友。艾略特努力幫助E.T.尋找回家之路的故事，感動了許多觀眾，這部片也成了電影史上的經典之一。

中央社引述法新社報導，電影製作團隊當年用來創造銀幕魔法的模型將被拍賣，估價在200萬到300萬美元之間。

這具模型共有85個機械關節，從眼睛到頸部，幾乎每一處都很靈活，當然還有E.T.最具標誌性的尖手指；電影中的精采片段之一，就是E.T.舉起發光的手指告訴艾略特，他想「打電話回家」。

「朱力安拍賣公司」（Julien's Auctions）執行董事諾蘭（Martin Nolan）說，當年飾演艾略特的童星亨利湯瑪斯（Henry Thomas）和扮演艾略特妹妹的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）與E.T.對戲時，是由一組操偶師讓E.T.動起來。

諾蘭說，劇組「必須日以繼夜努力創造大家看到的畫面…因為這不只是製造視覺效果而已。它也必須是一個會動的生物。我是說，在片中飾演妹妹的茱兒芭莉摩那時還是小女孩，她真的以為那是一個活生生的物種」。

若覺得300萬美元太貴，也可以競標艾略特和朋友們躲警察時所騎的其中一輛自行車。這款經過特別設計的小輪自行車在電影中凌空而起，預料拍賣價格可達5萬美元。

如果對自行車沒興趣，只想過過飛翔的乾癮，那麼電影「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）裡出現的一把「魔法掃帚」，拍賣價格大約在10萬美元。

本週末在比佛利山（Beverly Hills）舉行的拍賣會上，還有其他許多電影道具，包括「星際大戰」（Star Wars）系列中的「光劍」、演員卻爾登希斯頓（Charlton Heston）扮演的摩西在「十誡」（The Ten Commandments）中用來分開紅海（Red Sea）的手杖，以及演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在「蠻牛」（Raging Bull）裡使用的拳擊手套。

1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，將...
1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，將在加州的拍賣會上接受競標。（Getty Images）

電影 拍賣 哈利波特

上一則

百歲人瑞愛畫畫 黃舜姿繪出多彩人生

延伸閱讀

加州裁減過剩停車位 降低住房成本

加州裁減過剩停車位 降低住房成本
加州平均薪資 10年內達6位數

加州平均薪資 10年內達6位數
研究顯示 加州人正向野火易發區遷移

研究顯示 加州人正向野火易發區遷移
老陳失蹤了四十年

老陳失蹤了四十年

熱門新聞

爸爸不見了

2022-12-09 02:01
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17

回味似水年華

2022-12-08 02:01
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

超人氣

更多 >
70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使