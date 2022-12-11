紐時評小說「鬼地方」 讚作者陳思宏處理混亂手法

旅德台灣作家陳思宏小說「鬼地方」英譯本推出後獲廣大迴響。圖為陳思宏10月24日在紐約尼亞可斯基金會圖書館出席講座。（中央社）

旅德台灣作家陳思宏小說 「鬼地方」英譯本推出後獲廣大迴響。紐約時報 書評形容此書內容飽滿，有如塞爆的行李箱，部分情節略顯倉促，但陳思宏證明自己有能力處理混亂。

貝克（Peter C. Baker）執筆的書評寫道，「鬼地方」就像一個滿到不行的行李箱，人物、回憶、遺憾、選擇、後果、秘密、歷史、政治、地產、性，這些元素緊緊貼在一起，有如長途旅行後待洗的衣物；稍微打開箱子，髒衣服就會溢出來。

「鬼地方」故事融合陳思宏真實生活經驗素材和看似荒誕的小說情節，設定在陳思宏的故鄉彰化永靖，講述虛構的主角陳天宏因故從德國柏林回鄉後，面對陳家三代成員的人物情感、家庭糾葛，及主角在他鄉與原鄉、同志身分間亟欲尋找落腳處的漂泊心境。

根據紐時書評，「鬼地方」部分情節就算倉促，也存在於和諧的藝術迴圈中，每個環節相互支持、激發能量。書中人物有時顯得扁平，但交織而成的關係充滿熱度與情感。陳天宏在柏林的遭遇像是密封在行李箱的獨立夾層，如能和其他元素糾纏、亂成一團，將能從中受益。

貝克寫道：「正如『鬼地方』其餘部分充分展現，人生時常一團亂，而陳思宏是能把它處理好的作者。」

駐紐約台北文化中心主任張惠君向中央社表示，「鬼地方」從入選紐約時報秋季書單起，接連得到許多美國重要專業刊物及網站的星級評價，到現在獲得紐時書評肯定，恭喜陳思宏首本英譯版小說打入美國主流市場、創出佳績，為台灣文學感到驕傲。

她說，紐時書評極具指標性，獲得青睞真的是「沒那麼簡單」。紐文中心正在接洽其他國際文學機構，希望明年再度邀請陳思宏到北美講述台灣的精采故事。

「鬼地方」2019年在台灣推出，陸續獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎等獎項肯定。英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由譯者石岱崙（Darryl Sterk）翻譯，平裝本今年8月在英國發行，北美精裝本10月25日上市。

陳思宏10月下旬至11月上旬應紐文中心邀請，在紐約、華府出席7場講座，和讀者分享創作心得。巡迴期間他受訪時透露，書商已提供紐時「鬼地方」試讀本，之後可能有書評，但刊出前他不想大肆張揚。

如今紐時網站刊登「鬼地方」書評，陳思宏難掩興奮，在臉書（Facebook）發表長文抒發心情。

他寫道：「各位永靖鄉親。各位台灣鄉親。我寫永靖的小說，上了紐約時報書評啊。我知道一定有人覺得這又怎樣。但我本人覺得很怎樣。對我來說，這是大事。」

陳思宏提到，紐時書評最近罵了日本小說家村上春樹 ，他就算被罵也會很開心。從寫作之初連3本著作初版絕版到再刷初體驗，「一直沒放棄，因為熱愛。真正熱愛的事，我有某種自信，沒關係，要是此生無機緣，至少，我做的這件事，是我愛的」。