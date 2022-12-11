台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北宇珍拍賣2022年秋拍預展10日起於台北中華文化總會大樓舉行，18日舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍。拍品為日本 古董藝術鑑藏家久手堅憲二精心收藏的十件中國藝術精品，台北宇珍公司經兩年協商才徵得。其中最受矚目的拍品為清康熙「五彩十二月令花神杯」，同款珍品曾在北京 拍出新台幣5億元的天價，連台北故宮都無緣收藏。

康熙皇生母據信是漢人，康熙也被認為擁有滿州、蒙古和漢人三種血緣。他在位期間不僅奠下康雍乾盛世的基礎，也是滿人皇族開始關注與投入中華文化的關鍵年代。這可從康熙對中國瓷器的喜愛看出，康熙下令景德鎮恢復御窯，研製各種新風格瓷器。

康熙25年，景德鎮御窯為宮廷燒製一套「十二花卉紋杯」，每只杯上繪一種應時花卉，呼應歷史上12位代表女子，並題上相應的詩句與落款，一般稱為「十二花神杯」。這是中國歷史上第一次把「詩、書、畫、印」用在同一器皿上，也象徵滿人皇室轉向中華文化的一次重要文化洗禮。康熙皇帝十分喜愛「十二花神杯」，每次南巡都帶在身邊。

台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

傳世的康熙十二花神杯非常稀少。目前博物館 藏清康熙「五彩十二月令花神杯」者，僅北京故宮博物院、江西省博物館景德鎮陶瓷館與香港藝術館，連台北故宮都沒有。

目前正在台北展出的清康熙「五彩十二月令花神杯」，杯一套十二只，胎體輕盈靈透薄如紙，外壁以青花五彩裝飾，繪十二月令應時花卉，配以青花楷書詩文，與篆書「賞」字方印，詩、書、畫、印結合一體，精美絕倫。十二只杯足底青花雙圈內「大清康熙年製」楷書款，字體俊秀工整。

這套花神杯的收藏者久手堅憲二是生於日本沖繩縣那霸市的名門望族，畢業於東京都國學院，於1926年創辦「永藏商事株式會社」。他和日本皇室與日本上層社會互動密切，一生收藏眾多難得一見的藝術精品，尤以中國文物珍品為最。

台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，同款珍品曾在北京拍出五億台幣的天價，連台北故宮都無緣收藏。（圖：台北宇珍提供）

根據史料，康熙之後，另一位著迷於康熙十二花神杯的便是二戰時期的日本昭和天皇。1926年，日本政府成立了搜羅亞洲國家珍貴文物的「東方史館」，任務之一便是蒐集康熙十二花神杯。久手堅憲二收藏的這組花神杯可能因此流傳至日本。

而這套花神杯在日本傳承過程中，經日本重要企業家暨茶人松永安左衛門巧思設計配置「朱漆三元式茶籠」盛裝收藏，更顯精緻。茶籠呈圓柱形，三元各有U形口，每一元盛裝四杯，平足中心刻「耳菴」款。之後為永藏商事株式會社購入，列「珍品甲」，社長便是久手堅憲二。

松永安左衛門人稱「電力王」，為活躍於戰前戰後電力業界鉅子，精通茶道，所建茶室「柳瀨山莊」又稱「耳庵」，被稱為小田原三茶人之一。松永耳庵於其茶室舉辦多場茶會，邀請當時著名茶人、政治家、學者、畫家、實業家等參與，除品茗、花藝及茶道獨特禮儀，精美的茶器更是茶會一大重點。其於戰前蒐集之文物藝術，主要捐贈予東京國立博物館；戰後蒐集的文物藝術則寄贈福岡巿美術館。