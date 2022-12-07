佳士得香港秋拍斐然 顯赫單一藏家、雅逸精品類別熱

佳士得香港2022年度迄今成交總額達64億港元為史上第三高，超逾疫情前。（圖：佳士得提供）

國際拍賣 行指標性品牌佳士得（Christie's）香港 秋季拍賣於上周圓滿落槌，佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）在拍後線上記者會上表示，即便全球經濟動盪，今年度的總成交額已超逾疫情 前水準，來到史上第三高佳績的64億（港元，下同，約8.2億美元），其中香港秋拍成交總額達27億港元，落槌總額超越拍前低估價109%。其中表現格外突出的包括締造亞洲第二高成交總額的「20及21世紀藝術拍賣」門類、連續第二年總成交額超越20億港元的雅逸精品類別、以及落槌總額為低估價171%的中國瓷器及工藝精品。許多不同門類的單一顯赫藏家珍藏創下100%全數成交的出色成績。疫情期間佳士得的數位化部署無疑也促成了本季的成長與收穫。

首度於佳士得亞洲拍場亮相的美國女性藝術家瓊米切爾作品《無題》，以8,335萬港元成為本年度佳士得香港秋季拍賣中最高成交價拍品，晚拍亦締造多個藝術家世界紀錄。20及21世紀藝術拍賣系列中，率先登場的「夏卡爾的繽紛人生：藝術家舊藏傑作（第二部分）」單一藏家珍藏100%白手套完售，且落槌總額為低估價192%。日拍部份趙無極鉅作《29.4.88》領銜20世紀，21世紀日拍則由草間彌生《窗》以逾低估價兩倍的價格，成為最高成交價拍品。

Joan Mitchell《無題》，以8335萬港元成為本年度佳士得香港秋季拍賣中最高成交價拍品。（圖：佳士得提供）

20世紀日拍，趙無極鉅作《29.4.88》以1845萬港元成交。（圖：佳士得提供）

草間彌生《窗》以逾低估價兩倍的2085萬港元，成為21世紀日拍最高成交價拍品。（圖：佳士得提供）

再度創下佳績的雅逸精品門類中，來自香港著名藏家的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第一及第二部份」成交總額逾港元1.25億，落槌總額為低估價204%，促使珍罕名釀及烈酒部門以4.62億港元寫下年度總成交額新高。亞洲手袋及配飾部分年度成交額為全球之最，名表部門也是連續第二年總成交額破5億港元。三場中國瓷器及工藝精品現場拍賣中包括「雲中玉筵 重要亞洲私人古玉收藏:秦漢篇」、「卓木沁香:曾氏收藏中國古典家具」、「巴特勒家族珍藏十七世紀瓷器精品」以及中國書畫的「絢麗華貴—張宗憲珍藏林風眠作品」、「息茶庵藏重要黃賓虹作品」等來自顯赫單一藏家的珍藏均100%全數成交。

卓木沁香:曾氏收藏中國古典家具，以7132萬7500港元成交，刷新香几世界拍賣紀錄。（圖：佳士得提供）