世界首部司法驗屍書是宋朝人寫的 台北古書拍賣會揭密

「清風似友—台北古書拍賣會」包括多部以「洗冤集錄」為基礎撰寫的法醫學古書，展示中國法醫學的成熟與先進。圖為「補注洗冤錄集證四卷」附刊檢骨圖格一卷作吏要言一卷。（圖：誠品、台北古書拍賣會提供）

聽到「法醫」，大家會以為是西方傳至東方的醫學 科技。事實上，世界最早完成的完整法醫學專書，是宋朝人宋慈所撰的「洗冤集錄」，宋慈還被西方學者尊為「法醫學奠基人」。

由「掃葉工房」主辦、誠品書店協辦的「清風似友—台北古書拍賣 會」，逾300件拍品之中，便包括多部以「洗冤集錄」為基礎撰寫的法醫學古書，展示中國法醫學的成熟與先進。

「洗冤集錄」是宋慈以其從事刑獄中的驗屍經驗，並綜合當時的屍傷檢驗諸書而成的古代法醫學書。這是世界最早的一部完整的法醫學專書。

明清兩朝，均有人在實踐經驗的基礎上不斷地對此書進行增補和訂正。 隨著歐洲各國譯本的發布，該書更在歐洲法醫界形成一定影響，1950年代，蘇聯人評價該書是「世界最古的法醫學著作」，蘇聯契利法珂夫教授更將宋慈畫像印於「法醫學史及法醫檢驗」卷首，尊其為「法醫學奠基人」。

竹久夢二的「王春花卉」可能為竹久夢二1933年訪台遺留的作品。（圖：誠品、台北古書拍賣會提供）

「清風似友—台北古書拍賣會」收錄多本「洗冤集錄」為基礎、加以闡發編校而成的「補注洗冤錄集證四卷」和「洗冤錄詳義四卷」，詳實紀錄各種死因的驗證方法，甚至根據屍骨實物重新繪製全身骨骼解剖圖，是宋朝醫學與刑事偵查名作。

華人自古以來堅信風水，拍品中的「諏吉便覽不分卷」通過陰陽術數選擇吉日，藉此達到趨吉避凶目的，套用至現在也同樣適用。「子不語二十四卷」書名取自論語中的「子不語怪力亂神」，專記鬼神怪異之事，也借奇聞異事針砭時弊、揭露官場黑暗。

此次起拍價最高的話題之作為竹久夢二的「王春花卉」，研究者指出，此畫可能為竹久夢二1933年訪台遺留的作品，也為當時來台賣畫，卻一件也沒賣出的不解之謎提供線索。

其他拍品還包括武俠大師金庸的第一本武俠小說「書劍恩仇錄下集」、傳奇作家三毛描繪對愛情的哀悼與親情的自省作品「背影」。至於楊逵的成名代表作「送報伕」的版本則為為拉丁化新文字本。此書反映1900至1930年代因在台灣漢字學習不易，故推行漢字拉丁化運動以助於提昇全民教育 ，意義深遠。