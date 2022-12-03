愛爾蘭台語詩英譯競賽 再現音韻言外之意挑戰大

愛爾蘭三一大學與駐愛爾蘭代表處合作，2日為台語詩作者鄭順聰及台語詩英譯競賽優勝譯者舉行線上交流。譯者分享，以英語再現台語音韻及言外之意是很大挑戰。競賽題目「掠百年的埕過」向愛爾蘭於1922年爭取獨立成功致敬。（駐愛爾蘭代表處提供）

愛爾蘭三一大學與駐愛爾蘭代表處合作，2日舉行第二屆「翻譯擂台」競賽線上交流。台語詩作者鄭順聰與來自台灣和美國的優勝譯者對話，譯者分享，以英語再現台語音韻及言外之意，是很大的挑戰。

「翻譯擂台」競賽今年在7月中旬啟動，廣邀各國好手將鄭順聰的台語詩作品「掠百年的埕過」翻譯為英語，投稿10月1日截止。

台灣駐愛爾蘭代表處指出，競賽總計收到17件譯稿，經專業評審選出3位優勝者：輔仁大學跨文化研究所博士班學生張晏榕、來自美國的專業譯者羅駿逸（Daniel Rodabaugh）、劇場 工作者吳麗雅。

其中，羅駿逸曾在台灣求學、生活5年，並在台灣師範大學取得英語教學碩士。他在台期間學會台語，近日則首度挑戰台語詩英譯。

3位勝出的譯者2日與鄭順聰對話，分享「掠百年的埕過」翻譯心得，活動由三一大學「文學與文化翻譯中心」主任哈德利（James Hadley）主持。

譯者們認為，翻譯過程中遭遇的最大挑戰包括如何呈現台語一詞多義的豐富意涵以及言外之意。此外，台語詩的音韻、節奏等音樂特質如何以英語再現，也考驗譯者對兩種語文的掌握。

鄭順聰肯定3首譯詩分別綻放「三款不同氣味」，分別著重深度、廣度、簡潔有力，各有所長，翻譯不僅未失真，更突顯原詩某些隱而不顯的特質，他對此感到十分驚喜。

同樣參與線上交流的駐愛爾蘭代表楊子葆指出，這是愛爾蘭第二次與台灣舉辦類似活動，期待未來能持續辦理，也不排除將推動客語、台灣原住民 語言詩作英譯。

三一大學與駐愛代表處去年首度合作舉辦翻譯擂台，當時以台灣新銳詩人曹馭博的作品「夜的大赦」為題，是華語詩英譯競賽，今年首次挑戰台語詩英譯。