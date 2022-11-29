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收藏家必買 路易威登Tambour紀念典藏書 展現製表工藝

記者孫曼／綜合報導
Fabrique du Temps製表大師Michel Navas。（圖：路易威登提供）
Fabrique du Temps製表大師Michel Navas。（圖：路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在2002年推出絕無僅有的Tambour腕表，宣告正式邁入高級製表領域。在2022年，品牌攜手藝術書籍出版商Thames & Hudson，推出《Louis Vuitton Tambour》 高級腕表典藏書籍，紀錄品牌深入高級製表領域20周年這個別具意義的里程碑，透過超過350幅插圖講述Tambour腕表的設計創意起源與路易威登腕表的歷史。法語和英語版本自即日起在路易威登精品店中販售。

擁有日內瓦印記（Poinçon de Genève）認證的Tambour C...
擁有日內瓦印記（Poinçon de Genève）認證的Tambour Curve Tourbillon Volant腕表。（圖：路易威登提供）

Louis Vuitton Tambour腕表典藏書籍。（圖：路易威登提供）
Louis Vuitton Tambour腕表典藏書籍。（圖：路易威登提供）

表盤上的微型畫作過程。（圖：路易威登提供）
表盤上的微型畫作過程。（圖：路易威登提供）

調整蠟製原型腕表的尺寸。（圖：路易威登提供）
調整蠟製原型腕表的尺寸。（圖：路易威登提供）

Tambour體現了路易威登在打造世上絕無僅有的時尚腕表、又不想迎合屈服於瞬息消逝的潮流的決心。品牌將瑞士高級製表傳統中最熟練的製表職人匯聚在La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊，創作出展現路易威登自身魅力與活力的獨特作品。本身是記者、也是精品腕表專家的Fabienne Reybaud，藉由文章不僅回溯了這20年來豐富又充滿驚喜的旅程，也同時深入展現La Fabrique du Temps LouisVuitton製表工坊的精密製表工藝。主要表款的目錄與鐘表專家的獨家見解， 使這版書籍成為收藏家和鑑賞家無可取代的珍貴資源，也是所有鐘表和路易威登生活方式的愛好者不能錯過的收藏。

Tambour歡慶20週年的形象廣告。（圖：路易威登提供）
Tambour歡慶20週年的形象廣告。（圖：路易威登提供）

LV200機械機芯的零件，「Space Odyssey」Tambour三問報時J...
LV200機械機芯的零件，「Space Odyssey」Tambour三問報時Jacquemart活動人偶腕表，特別訂製款式，2021 年。（圖：路易威登提供）

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