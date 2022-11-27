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德國博物館483枚古金幣遭竊 損失數百萬歐元

中央社慕尼黑27日綜合外電報導
德國南部一間博物館裡一批珍貴的古錢幣遭竊，損失價值數百萬歐元。（美聯社）
德國南部一間博物館裡一批珍貴的古錢幣遭竊，損失價值數百萬歐元。（美聯社）

根據德國巴伐利亞邦警方說法，德國南部一間博物館裡一批珍貴的古錢幣遭竊，損失價值數百萬歐元。

有線電視新聞網（CNN）報導，這起竊盜案22日晚間發生在位於慕尼黑以北約64公里處市鎮曼興（Manching）的「凱爾特人和羅馬人博物館」（Celtic and Roman Museum）。

這批古金幣年代可追溯至西元前100年左右，1999年在附近一處大型凱爾特人定居地出土。警方表示，這批文物重達4公斤，是20世紀所發現最大批的凱爾特金幣，價值「數百萬」歐元。

根據警方聲明，不肖之徒成功進入金幣展間，打破裝有483枚金幣的展示櫃。

德國報紙「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，竊案發生當下，當地的電話和網路服務遭到中斷，曼興市長內布（Herbert Nerb）告訴南德日報，歹徒切斷了整個曼興的對外聯繫。

這處鐵器時代的設防城鎮一度堪稱歐洲中部規模最大的凱爾特人定居地，西元前約200年左右遭凱爾特人占領，後來發展成為類似城市的大型定居地，被木材和石頭砌成的城牆所包圍。

然而該地點在1930年代一座軍事機場的興建工程中遭到嚴重破壞，不過二戰過後進行的挖掘工作發現了經過規畫的街道、成排的建築物和在該地點鑄造的硬幣促進貿易的種種證據。根據凱爾特人和羅馬人博物館說法，截至目前為止，這處定居地僅約7%已出土。

巴伐利亞科學與藝術廳長布魯莫（Markus Blume）稱22日發生的竊案是「一場災難」。

他在推特寫道：「必須盡一切努力迅速偵破這起犯罪，並依法嚴懲歹徒…有件事再清楚不過，誰偷了藝術品，就是破壞我們的文化。」

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