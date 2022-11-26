蔡明亮「取經」大展巴黎登場 慢行探問世界原貌

蔡明亮裝置藝術展暨影片回顧展「取經」25日於巴黎龐畢度中心登場，在開幕行為藝術表演後，蔡明亮與現場圍繞的上百位觀眾談及「行者」計畫的緣由與概念。（中央社）

蔡明亮裝置藝術展暨影片回顧展「取經」25日於巴黎龐畢度中心開展。蔡明亮表示，想藉此呈現世界真實的樣貌，也盼世人放下腳步與執著；策展人蓋利說，對「緩慢」的反思是當前人們需要的。

影帝李康生與新演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）在「取經」龐畢度開幕會上，進行行為藝術表演，並放獲映柏林影展 泰迪熊獎作品「日子」為影展開幕，也是該片法國首映。

這項展覽由駐法國代表處台灣文化中心（巴文中心）與龐畢度中心（Centre Pompidou）合作推出，自2018年起構思籌劃，期間因疫情被迫延期辦理，前後醞釀4年終於呈現。

展場中展出概念以紙、水、鏡子、影像為主，透過不同的素材呈現影像的質感與美感。除放映蔡明亮劇情片外，更以不同的角度呈現自2012年起進行的「行者」系列9部作品，其中第9部行者作品「何處」是特別為此次展覽創作，實地於巴黎龐畢度中心內部與周邊取景拍攝。

龐畢度大廳25日的開幕演出聚集上百名觀眾，亞儂先以母語寮文唱歌開場，歌聲清澈、情感真摯；接著，李康生以行者的姿態，在觀眾的屏氣凝神下緩慢行走，直至桌邊倒下一袋麵粉。

蔡明亮在接著的介紹中提及李康生在2011年舞台劇 中飾演三角：自己、蔡明亮的麵店老闆父親，以及玄奘。有一幕李康生從飾演自己，在橫越舞台的緩慢行走中，轉化進入蔡明亮父親的角色，而就是這次20分鐘緩慢且優美的行走，造就了「行者」的一切開端。

影帝李康生以行者的姿態，在觀眾的屏氣凝神下緩慢行走至桌邊倒下麵粉，彷彿回應最初飾演蔡明亮的父親一角。對於「行者」，導演透過與空間對話，呈現世界原來的樣貌。（中央社）

蔡明亮接受中央社專訪時表示，「行者」元素簡單，即李康生在世界各角落以非常緩慢的速度行走，「但每個地點與空間氛圍都不一樣，產生不太一樣的效果。因為很慢，觀看的人可以看到世界各處不同的樣貌，每個人對行者的反應也不同」。

對於行者的內涵，蔡明亮說，主要表達一種精神，「有點像1400年前的玄奘法師西天取經的概念。玄奘取經為求真相，也讓世人更明白，就是勸世的概念。我在創作時，可能也有種渴望，覺得世界可以再慢一點，不要如此匆忙，追求的東西不必那麼多，讓世界原來的樣子被美好地呈現出來」。

「緩慢」是展覽的主軸，「時間」成了創作材料，舞台則成了三維的畫布。導演表示，盼人們放下、不執著，「生命的追求就希望越活越清楚、越明白，就不會被困住。掙脫束縛需要助力、機緣，藝術創作也是一種方法，做的人和觀賞的人可能都能從中獲得幫助」。

蔡明亮告訴記者，未來將持續創作「行者」系列，預計成為他「最長的一部作品」。

「行者」在龐畢度展廳中央放置一張12乘6公尺的巨大白紙，團隊原想請亞儂在紙上畫線，彷彿行者走過的路。蔡明亮在臉書上寫道，「可當那張白紙拼接完成攤在地上時，我動念在上面抄經」。

展覽以不同的角度呈現自2012年起進行的「行者」系列9部作品，其中最新行者作品「何處」是特別為此次展覽創作，實地於巴黎龐畢度中心內部與周邊取景拍攝。（圖：汯呄霖電影提供）

因此他花4天的時間，跪在地上抄寫佛教經文，「來到龐畢度看到這個空間，看到這張紙被拼出來時，念就起來了：『那就抄經吧』。很簡單、不複雜，但也很明瞭、易懂，而且經文本來就非常美，無論是意涵或外在形體」。

龐畢度策展人蓋利（Amélie Galli）表示，蔡明亮電影 作品不僅非凡，更獨一無二，為當代最偉大影像工作者之一。

她表示，蔡明亮透過50年代歌舞片，讓歐洲觀眾發現台灣文化，有如橋樑，其電影非常多元。「如今我們認識的台灣，其努力與人民的抵抗力量，都能從電影中感受到。我覺得如今台法間的連結，很多都是多虧蔡明亮」。

蓋利說，很榮幸與巴文中心攜手邀請蔡明亮作為跨界藝術家前來設展，「透過對『緩慢』的反思及對佛教的參照，他為今晚的龐畢度中心帶來靈性，這是歐洲觀眾可能比較不認識的。我覺得展覽充滿救贖，讓大家感到舒服」。首批觀眾給予的反饋，「都說這是放鬆、和平、暫緩的時刻，我們都很需要，讓人身心舒暢」。