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安迪沃荷名作「白色災難」 紐約拍賣會賣出

中央社紐約17日綜合外電報導
圖為美國普普藝術大師安迪．沃荷1960年代的標誌性畫作「白色災難」。Getty Images
圖為美國普普藝術大師安迪．沃荷1960年代的標誌性畫作「白色災難」。Getty Images

美國普普藝術大師安迪．沃荷1960年代的標誌性畫作「白色災難」昨晚在紐約蘇富比拍賣會，以8500萬美元的價格售出。

法新社報導，安迪．沃荷（Andy Warhol）這幅1963年的作品經過2名競標者長約2分鐘的短暫對決後落槌，價格為7400萬美元，加上其他相關費用後總價為8540萬美元。

此前，安迪．沃荷「死亡與災難」（Death and Disaster）系列作品之一的「銀色車禍（雙重災難）」（Silver Car Crash〈Double Disaster〉）在2013年的拍賣會上，為這位藝術家創下1億500萬美元天價的個人紀錄。

今年5月，安迪．沃荷1964年的瑪麗蓮夢露肖像「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn）在紐約佳士得（Christie's）拍賣會以1億9500萬美元落槌，成為公開拍賣價格最昂貴的20世紀藝術品。

這幅名為「白色災難（白色車禍19次）」（White Disaster〈White Car Crash 19 Times〉）的絲綢油墨石墨作品，在3.6公尺寬的畫布上描繪19次駭人車禍的黑白場景。

蘇富比（Sotheby's）美洲當代藝術部門主管蓋伯林（David Galperin）說：「在1962年底，安迪．沃荷為瑪麗蓮夢露畫了肖像，開啟他對名人肖像的熱情，但真正讓沃荷著迷的是她（瑪麗蓮夢露）在1962年底的逝世，以及圍繞夢露之死的各種謎團。」

昨天拍出的這件藝術品來自私人收藏，蘇富比沒有提供買家相關資訊。

拍賣 車禍 槍擊

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