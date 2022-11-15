神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

作品包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）

烏克蘭 遭受俄羅斯 入侵後獲得來自世界各地、各界人士的聲援，其中著名英國街頭藝術家「班克西 」（Banksy）也秘密來到烏克蘭以自己最擅長的方式表達支持：街頭塗鴉。

CNN報導，最早在基輔西北約35英里的烏克蘭城市出現一系列疑似出自班克西之手的塗鴉後，他向「藝術報」（The Art Newspaper）證實自己在基輔和其他城市共創作出7幅作品。

班克西12日在Instagram上發出作品的照片，只見一名女子體操運動員在一處被俄羅斯破壞的建築物一側的瓦礫上做出比賽動作，班克西還附上「博羅江卡，烏克蘭」（Borodyanka, Ukraine）的文字。在俄國入侵烏克蘭的初期，博羅江卡受到俄羅斯空襲和砲擊的打擊尤其嚴重，許多建築物如今都變成一堆瓦礫。

第二幅作品則描繪一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地，外界普遍認為後者是在暗指俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），他的榮譽黑帶今年稍早被世界跆拳道協會吊銷。

其餘作品還包括「兩個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」、「一名女性體操運動員戴著頸托表演」以及「印有勝利符號『Z』的俄軍卡車載著男性生殖器」等。