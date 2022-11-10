中考古學者：120年來甲骨文已發現15萬片、含4000單字

中國學者稱，甲骨文已經發現15萬片、超過4000個單字。（取自央視新聞）

甲骨文 自從100餘年前被發現已來，相關研究進展一直受到矚目，中國考古學者指出，120餘年來已發現15萬片甲骨文、其中單字數量超過4000字。

據中國國家文物局消息，11月10日在北京 召開「考古中國重大項目重要進展工作會」，專題通報河南 安陽殷墟考古與甲骨文研究重要成果及新進展。中國中國社會科學院學部委員馮時介紹120餘年來甲骨文發現與研究的重要成果，他指出，甲骨文發現總計約15萬片，經科學考古發掘的有3萬5000餘片，單字數量已逾4000字。

馮時指出，通過釋讀甲骨文記載的日月食資料，結合天文學推演，考訂了發生於西元前1161年10月31日的「乙巳日食」，證明了殷人已經掌握交食週期，對於甲骨文斷代乃至地日運動的研究具有重大意義。

另外，在殷墟的考古最新成果上，社科院考古研究所研究员徐良高則指出，新發現宮殿宗廟區存在大型池苑、水道及相關建築遺跡，改變以往對於宮殿宗廟區整體格局的認識。

同時，殷墟王陵區東區、西區週邊各發現一條圍溝環繞其外，是商代陵園制度與布局研究的重大進展。隨著殷墟內部的道路系統不斷被挖掘，部分道路兩側密集分佈居址、墓葬、手工業作坊等，為進一步探索殷墟城市布局、族邑分佈提供了重要線索。

而河南安陽市文物考古研究所研究員孔德銘則介紹了殷墟外圍區域多項新發現。這些考古成果包含，辛店鑄銅遺址發現商代晚期鑄銅作坊、出土「戈」字銘文銅器，顯示該遺址可能是一處由「戈」族管理的青銅器鑄造遺址；邵家棚商代晚期聚落遺址發現由1座「中」字型大墓、23座中小型墓葬和4座車馬坑組成的墓地，出土刻「冊」字銘文的多件青銅器，顯示邵家棚遺址可能為晚商時期史官「冊」族居住地。

鑄銅遺址發現商代晚期鑄銅作坊、出土「戈」字銘文銅器，顯示該遺址可能是一處由「戈」族管理的青銅器鑄造遺址；邵家棚商代晚期聚落遺址發現由1座「中」字型大墓、23座中小型墓葬和4座車馬坑組成的墓地，出土刻「冊」字銘文的多件青銅器，顯示邵家棚遺址可能為晚商時期史官「冊」族居住地。