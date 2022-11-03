台灣紀錄片「使者之路」獲巴黎獨立影展最佳紀錄長片獎。（圖：演繹文化事業提供）

由台灣導演 劉信佑執導的紀錄片「使者之路 The Unintended Journey」，10月在法國首都舉辦的巴黎獨立影展 （Paris International Film Festival）榮獲最佳紀錄長片獎。

「使者之路 The Unintended Journey」是講述台灣教授許智偉以非傳統外交策略因應台灣險峻國際局勢的故事，也是劉信佑的第一部紀錄長片。首部作品就得到國際影展肯定，劉信佑特別向今年8月辭世的許智偉教授致意。他表示，許教授期許年輕一代透過他的經歷提升世界觀改變面對人生挫折的視角，深深啟發他和演繹文化的團隊拍攝製作影片的過程。

留法台灣導演劉信佑 (Ayo Liu) 從2017年開始，扛著沉重的攝影機，遠赴德國、丹麥、泰國實地拍攝，重溫當年這位被時代遺忘的使者，如何從歐洲橫跨東亞，在逆境中堅持信仰、度過險境的故事。2022年不斷在國際間大放異彩，包括美國休士頓和紐約、德國柏林、法國巴黎等國際影展均入圍並獲獎。

劉信佑表示，許智偉教授在困境中每一場人生華麗的困獸之鬥，突破重圍，給自己開啟另一扇門的每一段旅程，都希望是這部紀錄片讓人激勵的刺點（punctum）。

「使者之路 The Unintended Journey」的故事中，歐洲的丹麥國會議長稱許智偉教授為密友，亞洲的泰國外交部長邀請他一同前往中東執行秘密任務。甚至為了教育 的使命，許智偉不惜冒險在華文教育禁區創辦中文學校。他不介意跌落政治舞台，堅守教育的講台直到人生的最後一刻。

這些精采的故事，都收錄在「使者之路」的紀錄片裡，也更體現了許教授當年在大國中穿梭，為台灣外交努力的艱辛與不易。