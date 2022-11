「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉.史翠普跟艾美.亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。(美聯社)

衛報報導,以烹飪回憶錄《美味關係》(Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen)而廣為人知的美國美食 部落客鮑威爾(Julie Powell)日前過世、享年49歲。

鮑威爾的書在2009年獲改編為梅莉史翠普(Meryl Streep)與艾美亞當斯 (Amy Adams)主演的電影 「美味關係」(Julie & Julia)。鮑威爾的丈夫艾瑞克(Eric Powell)向紐約時報證實,她於10月26日在兩人位於紐約上州奧利佛布里奇(Olivebridge, NY)的住處過世,死因是心臟驟停(cardiac arrest)。

鮑威爾於2002年聲名鵲起,當時即將迎接30歲生日的她是「跟自己丈夫、三隻貓和一條蟒蛇住在長島市貧瘠街道旁一家餐館上方的秘書」,為自己設定了為期一年的任務,要重現知名電視廚師兼美國法式烹飪元老柴爾德(Julia Child)的1961年經典食譜《掌握法式烹飪的藝術,第一卷》(Mastering the Art of French Cooking, Volume 1)全部524道菜色。

身為一位未經培訓的廚師,鮑威爾經由Salon.com的熱門、詼諧與自嘲式美食部落格「Julie/Julia Project」紀錄了自己在廚房的奮鬥,2005年彙整成暢銷書《美味關係》,隨後啟發了2009年的電影「美味關係」。

這部電影根據柴爾德回憶錄《我在法國的歲月》(My Life in France)與鮑威爾的《美味關係》改編,由梅莉.史翠普飾演柴爾德、艾美亞當斯則飾演鮑威爾,同時也是2012年過世的「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally...)、「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)與「電子情書」(You've Got Mail)等電影導演諾拉艾芙蓉(Nora Ephron)生前最後一部執導的作品。

鮑威爾在2009年出版了第二本書《Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession》,探索了她跟丈夫的關係,隨後就沒有作品上市,直到今年才重返當初成名的Salon.com,開始撰寫一系列評論文章。

鮑威爾身後留下了丈夫、兄弟和父母,她的發行人(Publisher)、利特爾&布朗出版社(Little, Brown and Co)總編輯克萊恩(Judy Clain)致敬道,「美味關係」成為瞬間的經典,懷著對她獨特聲音的感激之情,我們現在將牢記茱莉的耀眼光彩與獨創性」。