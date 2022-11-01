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「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

編譯周辰陽／即時報導
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

衛報報導，以烹飪回憶錄《美味關係》（Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen）而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾（Julie Powell）日前過世、享年49歲。

鮑威爾的書在2009年獲改編為梅莉史翠普（Meryl Streep）與艾美亞當斯（Amy Adams）主演的電影「美味關係」（Julie & Julia）。鮑威爾的丈夫艾瑞克（Eric Powell）向紐約時報證實，她於10月26日在兩人位於紐約上州奧利佛布里奇（Olivebridge, NY）的住處過世，死因是心臟驟停（cardiac arrest）。

鮑威爾於2002年聲名鵲起，當時即將迎接30歲生日的她是「跟自己丈夫、三隻貓和一條蟒蛇住在長島市貧瘠街道旁一家餐館上方的秘書」，為自己設定了為期一年的任務，要重現知名電視廚師兼美國法式烹飪元老柴爾德（Julia Child）的1961年經典食譜《掌握法式烹飪的藝術，第一卷》（Mastering the Art of French Cooking, Volume 1）全部524道菜色。

身為一位未經培訓的廚師，鮑威爾經由Salon.com的熱門、詼諧與自嘲式美食部落格「Julie/Julia Project」紀錄了自己在廚房的奮鬥，2005年彙整成暢銷書《美味關係》，隨後啟發了2009年的電影「美味關係」。

電影「美味關係」海報。（取材自IMDb）
電影「美味關係」海報。（取材自IMDb）

來源：Sony Pictures Entertainment

這部電影根據柴爾德回憶錄《我在法國的歲月》（My Life in France）與鮑威爾的《美味關係》改編，由梅莉．史翠普飾演柴爾德、艾美亞當斯則飾演鮑威爾，同時也是2012年過世的「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally...）、「西雅圖夜未眠」（Sleepless in Seattle）與「電子情書」（You've Got Mail）等電影導演諾拉艾芙蓉（Nora Ephron）生前最後一部執導的作品。

鮑威爾在2009年出版了第二本書《Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession》，探索了她跟丈夫的關係，隨後就沒有作品上市，直到今年才重返當初成名的Salon.com，開始撰寫一系列評論文章。

鮑威爾身後留下了丈夫、兄弟和父母，她的發行人（Publisher）、利特爾&布朗出版社（Little, Brown and Co）總編輯克萊恩（Judy Clain）致敬道，「美味關係」成為瞬間的經典，懷著對她獨特聲音的感激之情，我們現在將牢記茱莉的耀眼光彩與獨創性」。

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