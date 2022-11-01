「鬼地方」作者陳思宏講座反應佳 紐約臨時加場

旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美版本於25日上市。(記者張心／攝影)

旅德台灣作家陳思宏近期應邀在美東出席四場講座，反應熱烈。為饗向隅者，陳思宏4日將重返紐約開講，以中文和讀者分享長篇小說 「鬼地方」創作背景及心得。

適逢「鬼地方」北美精裝本上市，陳思宏應駐紐約台北文化中心邀請，10月24日至27日在紐約、華府出席四場文學講座，首度與美國讀者面對面暢談創作歷程。

10月24日首場講座，陳思宏全程以英語在紐約公共圖書館 旗下尼亞可斯基金會圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）與數十名讀者交流。他用風趣口吻介紹「鬼地方」取材靈感、台灣中元節及鬼月禁忌、東西方文化對鬼的不同刻劃，帶領讀者思考什麼是「鬼」、什麼是所謂的「鬼地方」，現場笑聲不斷。

陳思宏當天受訪時說，三年來講座內容始終如一，他不想闡述「鬼地方」寫什麼，因為要實際閱讀才能體會。他希望展示創作期間去過的地方、蒐集的素材，與會者經他介紹再讀這本書會更有感覺，開心參加活動就好，不要太沉悶。

臨時加開的講座預定美東時間4日下午3時在紐約公共圖書館本館斜對面的尼亞可斯基金會圖書館303室舉行，為時一小時，這次加場是以中文進行。

陳思宏1976年生於彰化縣永靖鄉，在家中排行第九。輔仁大學英文系、國立台灣大學戲劇學研究所畢業，曾任記者、口譯及演員，旅居德國柏林後著有「叛逆柏林」等散文及「樓上的好人」等小說。

「鬼地方」是他書寫故鄉的代表作，以自身童年做主軸，用生動的小鎮風景寫出家族中的相愛相殺，層層窺見家族成員的傷痕與醜陋、小鎮的祕密、時代的恐怖與無情，以及這個小鎮如何崩塌成故事主人翁陳天宏口中的「鬼地方」。

「鬼地方」中文版2019年發行後，榮獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，已14刷，並售出英文、法文、日文等9種語言版權。英文版由石岱崙（Darryl Sterk）翻譯，8月在英國發行後獲廣大迴響，北美精裝本推出前入選紐約時報 秋季書單。