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藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

編譯周辰陽／即時報導
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

衛報報導，一位藝術史學家發現，荷蘭抽象藝術家蒙德里安（Piet Mondrian）一幅作品數十年前首度展出以來，在各間博物館其實一直是倒掛的，但也警告要是現在把作品正掛，就有可能會解體。

這幅創作於1941年的作品名為「紐約市1號」（New York City I），用紅、黃、黑、藍等四色膠帶貼出複雜的交錯網格，1945年首度在美國紐約現代藝術博物館（MoMA）展出，1980年起一直掛在德國杜塞道夫的北萊茵-西伐利亞藝術品收藏館（Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen）。

根據報導，「紐約市1號」目前的懸掛方式顯示在底部加厚的多彩線條，讓人想起極簡版本的天際線，但策展人梅耶-布瑟（Susanne Meyer-Büser）今年年初開始為這位荷蘭前衛藝術家的新展覽做研究時，意識到「紐約市1號」應該要倒過來放。

梅耶-布瑟告訴衛報，「加厚的網格應該是在頂部，像是一片漆黑天空。當我跟其他策展人指出這點，我們就意識到這非常明顯。我敢百分之百肯定，這幅畫掛反了」。

報導指出，有多種指標表明「紐約市1號」以不正確的方式懸掛。例如，在法國巴黎龐畢度中心（ The Centre Pompidou）展出、名稱類似又同尺寸的油畫「紐約市」（New York City）就在頂部有著加厚的線條。

另外，梅耶-布瑟偶然發現一張蒙德里安工作室的照片。這張照片攝於他過世的幾天後，並於1944年6月刊登在美國時尚雜誌「Town & Country」，可以見到畫作以不同的方向放在畫架上。

梅耶-布瑟向記者解釋了蒙德里安在「紐約市1號」的可能創作方式後指出，「是有人將作品移出盒子時犯了錯嗎？是有人在作品運輸途中時大意了嗎？這很難說」。部分問題在於，「紐約市1號」跟蒙德里安的大部分早期作品不同，並沒有寫上他的簽名，可能是因為他還沒有視此作完成了。

儘管所有證據指向「紐約市1號」目前正倒掛展示，但仍將以懸掛了75年的方式，於29日揭幕的新「蒙德里安．進化」（Mondrian. Evolution）展覽見客。梅耶-布瑟表示，「這些膠帶已經非常鬆散，而且岌岌可危。如果你現在打算把畫上下顛倒，地心引力會把它拉向另一個方向，而這現在是作品故事的一部分了」。

紐約市 博物館 德國

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