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是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

記者陳宛茜／台北即時報導
香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)
香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

乾隆是宮鬥劇最愛用的男主角，而乾隆的「元配」富察皇后自然也是大家熟悉的女主角。在「延禧攻略」中，秦嵐飾演的富察皇后是白月光般的女子，也是乾隆深愛的妻子。但到了「如懿傳」，董潔飾演的富察皇后是變成心機深沉的腹黑女，和乾隆之間算不上愛情。那麼，乾隆對富察到底是不是真愛？香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，可以做為兩人愛情的見證。

孝賢純皇后(即富察皇后)在隨丈夫乾隆東巡途中受風寒，不幸病歿於舟中。乾隆帝悲痛至極，在妻子去世滿100天之時，作「乾隆帝行書述悲賦」以寄託哀思。香港故宮表示，書寫此賦所用的藏經紙特別珍貴，原本只用來印刷和抄寫佛經，可見乾隆帝對此作之珍視。

此一述悲賦近600字。乾隆在詩中表示，和富察雖未經歷民間夫妻的窮困，卻是一起同甘共苦(縱糟糠之未曆，實同甘而共辛)。回憶過往美好時光，觸景生情，這才相信人生如夢、了解萬事皆空。宫殿寂寂、帳幃空垂，兩人已經不可能在一起吟誦春花秋月了，兩人相對的夏日冬夜也一去不復返了。(信人生之如夢兮，了萬世之皆虛。嗚呼！悲莫悲兮生別離，失內位兮孰予隨？入椒房兮闐寂，披鳳幄兮空垂。春風秋月兮盡於此，夏日冬夜兮知複何時？)

學者認為，在這篇「乾隆帝行書述悲賦」中，乾隆溫柔而深情地回憶富察皇后的一生，字句中看不出是一個統領天下、擁有後宮佳麗三千的皇帝，而是一個普通丈夫在孤燈寒風中，敘述自己對亡妻的深情。

而乾隆在述悲賦一開頭寫「為何易經一開始就是乾坤？為何詩經首篇就是詠關睢？這都是因為夫妻乃人倫之始，因此天地名為乾坤(易何以首乾坤？詩何以首關睢？惟人倫之伊始，固天儷之與齊)」。把對富察皇后的夫妻之情提到人倫之首、還高於儒家認為最重要的父子之情，也是對儒家倫常觀念的挑戰。乾隆透過這首詩表達「愛情至上」的深情厚意，這在皇帝的文章中是相當罕見的。

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