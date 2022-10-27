被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

「瑪莎葛蘭姆傳人」、國際級舞蹈家許芳宜主演的半自傳電影 「我心我行」27日舉行媒體限定特映會。許芳宜提到考藝專時，因為宜蘭鄉下芭蕾老師都是用台語替代英文術語，所以聯考時聽不懂指令，慘遭只考3分的趣事，她表示做任何事都一定要努力、要用心去投入，否則天才也是枉然、天才也會有挫折。

許芳宜透露在紐約時，某年她為申請工作簽證 ，在大風雪的夜裡排了6小時的隊未果，結束後她拖著疲憊的身軀，走到一間麵館，一坐下當熱騰騰的湯麵送上，她居然不知為何大哭，眼淚一滴一滴掉進湯裡，心想：「我到底在幹嘛啊！我在做什麼啊！」這也讓她滋生返台定居的念頭。

影片來源：YouTube TGHFF

在「我心我行」中，劇組特別完整復刻了許芳宜在紐約的家，並出動大吊車吊起模型緩緩轉動於台中深水池上方拍攝，最後模型屋將浸泡在池中，這對許芳宜老師來說是非常大的挑戰，她得克服地心引力，隨房間漸轉在滿屋家具中移動，還要面對進水的屋子，無劇本演出，由於只有一次機會，無法NG重來，她也表示若整部片有什麼難關，她覺得這場戲是第一、也是唯一，因為無法再來一次！她必須當機立斷克服重力、轉動和淹水，「我找到一個演出方式，就是不停地搶救、撿拾掉落的書本和物品，不斷地移動和丟出手上的東西。」她也表示這也是最過癮的一場戲。