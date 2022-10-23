亂世中的希望之作 常玉「梅花盆景」首現拍場估價千萬

香港佳士得宣布於11月30日拍賣常玉花卉畫作「梅花盆景」，估價8500萬到1億港幣。（圖：佳士得提供）

常玉花卉作「紅底瓶枝」7日於香港 蘇富比拍出8669萬港幣（約1104萬美元）的天價，香港佳士得也宣布將於11月30日拍賣 常玉另一幅花卉畫作「梅花盆景」，估價8500萬到1億港幣（約1100萬美元到1300萬美元）。

常玉一生創作近300幅油畫，當中10幅為「梅花」，其中三幅珍藏於台灣國立歷史博物館 。

佳士得表示，「梅花盆景」是第一次現身拍場，起初由巴黎畫商暨常玉重要藏家Jean-Claude Riedel珍藏，後相繼獲 Raymond & Catherine Meyer 及亞洲私人藏家購入。

1940年代，年過半百的常玉在歐洲經歷二戰顛沛流離的生活，不但家財散盡，陷入捉襟見肘的難苦日子，更曾一度放棄繪畫。佳士得表示，他在1940年代的創作不多，「梅花盆景」為這段時期常玉唯一一幅描繪「梅花」的作品。在中國傳統文化中，梅花是是高潔孤傲、堅忍不拔的象徵；「梅花盆景」也可視為常玉亂世中的希望之作。

佳士得亞太區副主席暨20及21世紀藝術部聯席主管林家如表示，「梅花盆景」是藝術家在充滿動盪的人生低谷時期所作，亦於亂世中散發出希望光輝和頑強意志，直至今日依然啟迪人們的心靈。