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台裔美籍小提琴新秀譚元培 維尼奧夫斯基大賽止步2輪

中央社／波茲南18日電
台裔美籍小提琴新秀譚元培參加波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，進第二輪後落敗。他說，這次是「為自己參賽」，雖然沒獲獎但收穫滿滿，未來希望以教學為目標，也跟音樂家好友展開許多舞台演出新計畫。（中央社）
台裔美籍小提琴新秀譚元培參加波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，進第二輪後落敗。他說，這次是「為自己參賽」，雖然沒獲獎但收穫滿滿，未來希望以教學為目標，也跟音樂家好友展開許多舞台演出新計畫。（中央社）

台裔美籍小提琴新秀譚元培參加波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，進第二輪後落敗，今天將離開大會提供旅館赴柏林。譚元培說，這次是「為自己參賽」，雖然沒獲獎但收穫滿滿。

譚元培（Max Tan）接受中央社專訪時表示，他來之前有為自己設定目標，「我演奏的是我自己的樂念與樂譜交織，技巧不是最好，但我有用音樂說我想說的話。」這個目標達成了，譚元培就像是來這裡為樂迷演奏，有沒有得獎都不是那麼重要。

譚元培說，受到COVID-19疫情影響，兩年多沒有站上舞台演奏，「我很緊張，我的雙手不只是濕，還是黏黏的。」但他就是全力以赴。譚元培今年參加比利時伊莉莎白國際小提琴大賽也是在準決賽止步，「在伊莉莎白大賽中，我沒想到我會進入第二輪，所以第二輪曲目比較不熟，這次有記取教訓。」

來源：Wieniawski Society

譚元培說，他覺得維尼奧夫斯基國際小提琴大賽跟其他大賽很大的不同是，大家都住在旅館，而不是寄宿家庭，「一整天都可以自己安排時間，比較安靜，寄宿家庭也很好，但有時候必須配合吃飯時間等等，比較有限制。」

除此之外，譚元培也認為這裡的樂迷特別喜歡音樂，「我沒有入圍最後一輪，心情很平靜，但是社交媒體上的粉絲留言很難過甚至哭了，我自己很感動。」

29歲的譚元培父母親都是台灣人，赴美念書後定居。譚元培4歲學鋼琴，9歲轉小提琴，從茱莉亞音樂院畢業，也在哈佛大學念幹細胞醫學，但現在顯然他已經選擇要走音樂這條路，「研究幹細胞跟音樂很像，都必須從一些樂譜的線索、文獻的線索再去研究與思考，最後有一個自己的演出或是一個自己的結論。」

譚元培說，相較之下，音樂很像是另一種「心」的治療，「這讓我更心動，想要往這裡繼續發展。」

譚元培說，對他來說，小提琴就是另一個自己，「有時候像朋友，我必須跟小提琴溝通，就像朋友聊天；但其實我跟小提琴互為一體，它演奏出來的聲音就是我的聲音，我想講的話。」

譚元培提到，未來希望以教學為目標，但也跟音樂家好友展開許多舞台演出新計畫，包括以比較輕鬆形式接觸音樂等方式，希望更多人能打開心胸，與音樂交朋友。

旅館 醫學 疫情

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