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NFT、實體只能留1種 英鬼才藝術家燒毀逾千萬美元畫作

編譯徐榆涵／即時報導
最富爭議的英國當代藝術大師達明安．赫斯特（Damien Hirst）11日起在畫廊燒毀自己近千件的實體版作品。（Getty Images）
最富爭議的英國當代藝術大師達明安．赫斯特（Damien Hirst）11日起在畫廊燒毀自己近千件的實體版作品。（Getty Images）

最富爭議的英國當代藝術大師達明安．赫斯特（Damien Hirst）日前再出奇招，要求買家「在數位NFT或實體作品中只能忍痛擇一」，不被選擇的版本將被銷毀。為此，赫斯特11日已開始在倫敦畫廊燒毀了近1000幅標誌性的波點畫作，預計在本月結束前，還有數千幅畫要化為灰燼。

BBC報導，當被問及燒毀這些作品的感受時，赫斯特表示「感覺很好，比我預期的還要好」。他當天身穿銀色的防火吊帶褲和安全手套，將作品一件件丟進一個封閉的火箱中燒毀，據估計，被燒毀的作品總價值近1000萬英鎊（約1114萬美元）。

赫斯特去年推出名為「The Currency」的企劃，將出售1萬幅極為相似的標誌波點畫作，並把這1萬幅畫作製作成NFT數碼版本，與實體版本一同出售，但赫斯特要求買家做出抉擇，只可於實體與NFT數碼版本之間二擇一，未被選擇的版本將被銷毀。

倫敦的紐波特街畫廊（Newport Street Gallery）表示，總計有5...
倫敦的紐波特街畫廊（Newport Street Gallery）表示，總計有5149名買家選擇實體版本，另有4851名買家選擇NFT版本，代表還有數千件實體版作品要被燒毀。（路透）

倫敦的紐波特街畫廊（Newport Street Gallery）表示，總計有5149名買家選擇實體版本，另有4851名買家選擇NFT版本。

赫斯特本周稍早已在Instagram上向粉絲預告，將於11日前燒毀1000件作品。據了解，這些波點畫作每幅定價為2000美元。

赫斯特表示，「很多人認為我在燒毀數百萬元的藝術品，但我沒有。我正透過燒毀實體畫作來將這些實體版本轉化為NFT版本」，稱藝術的價值，無論是數位還是實體，都很難被定義，實體一旦被燒毀，就會轉移到NFT上。

赫斯特於2016年創作出這些實體版的波點畫作，其顏色波點全以人手以管狀工具點製描繪，每幅作品都帶有獨立的編號、標題、蓋章和簽名。

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