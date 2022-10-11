「人類音樂活化石」台灣布農族古老祭典吟唱登法國舞台

祈禱小米豐收歌（Pasibutbut）為布農族重要的傳統儀式，分為四個聲部和音色，模仿蜂群鼓翅共鳴的聲音。吟唱方式在世界諸民族中相當罕見，被學者稱為「人類最古老的音樂活化石之一」。（中央社）

台灣台東紅葉部落布農族板達腊（Pantalat）文化樂團受法國想像藝術節之邀，於10日晚間演出「祈禱小米 豐收歌」等傳統歌謠，向歐洲觀眾呈現台灣文化資產與人類音樂活化石，觀眾大嘆驚豔與感動。

主辦單位世界文化館（Maison des cultures du Monde）1982年成立，為保存及推廣發揚世界傳統藝術的先驅。今年適逢世界文化館40周年，也是想像藝術節（Festival de l’imaginaire）舉辦第25年，特與駐法國台灣文化中心合作，時隔34年再次邀請原住民 傳統歌謠吟唱站上世界文化館舞台。

祈禱小米豐收歌（Pasibutbut）為布農族重要的傳統儀式，分為四個聲部和音色，模仿蜂群鼓翅共鳴的聲音，用於取悅天神。由日本音樂學家黑澤隆朝1943年於台東採錄，首次呈現世人面前，並於當時巴黎的世界民族音樂學會議中發表，以近乎於半音階上行的多聲部吟唱，在世界諸民族中相當罕見，被學者稱為「人類最古老的音樂活化石之一」。

演出後滿座的觀眾爆出長達數分鐘掌聲與歡呼，從事音樂製作的英格麗（Ingrid）很受感動，她表示，很難有機會聽到他們的合唱，希望能演唱更多曲目，「獵人合唱一部疊一部，卻又如此和諧，很有穿透力」。

世界文化館創辦人暨主席卡茲納達（Chérif Khaznadar）指出，40年前成立時第一批邀請的演出，就是台灣的傳統音樂，「此後就一直和台灣保持緊密連結，我自己也多次造訪，探索台灣文化不同面向」。

卡茲納達講到當晚布農族的演出，「閉上眼睛傾聽，真是太美妙，你們擁有瑰寶，請繼續保存」。

他表示，台灣知道如何保存文化，但同時又能創造新的內容，不只保存過去，而是在其之上進行令人驚豔的調整。「台灣文化展現了多元認同，沒有墜入商業化，而且以自身文化為傲，這很重要。世界文化館和台灣之間，是段愛的故事，40年來始終如一」。

世界文化館館長暨想像藝術節主人陶瑞桑（Cédric Taurisson）也表示，「布農族的多部合唱聞名於世，法國非常難得能邀請台灣原住民來演出。他們歌曲非常獨特，與環境、文化、生活緊緊相連，不只台灣，全世界都想一探究竟」，此外他也表示很高興擁有與台灣文化中心的情誼，將持續合作推動交流。

協助表演團的原住民族委員會委員、國立台東大學音樂學系副教授林清財表示，Pantalat布農語為「傳承」之意，年輕團員意識到傳統文化的，珍貴因此暫時擱下另一份演出的工作，每晚和長輩排練，努力傳承無形資產。

曾於法國攻讀民族音樂學博士的林清財指出，台灣擁有豐富多元文化，不只布農族，原住民整體都是人類文化的寶藏，希望讓全世界更了解台灣16個原住民族群、43種方言群，歌謠文化都不同。

現年76歲的文化樂團創辦人Salilan isTanza（胡再興）頭目告訴記者，創團就是希望傳承文化與精神，使其不致遺失。因此即使團員耆老已經年近8旬，不惜搭機雙腿腫脹，也要跋山涉水20多小時來法國表演。

第25屆想像藝術節於8至15日舉行，除台灣外，還邀請南韓、印度 、匈牙利、敘利亞、土耳其等國的表演團隊。11日也將於法國國立東方語言文化學院（INALCO）舉辦「台灣布農族之聲」表演講座，深入探討布農族祭典、歌謠與土地的關係。