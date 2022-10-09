雲門前進史丹福 「十三聲」展現台灣擺攤與宮廟文化

台灣雲門舞集作品「十三聲」10月展開美國巡迴演出。 （中央社）

以台灣常民文化為靈感的雲門舞集作品「十三聲」在美國巡迴，6日於舊金山 的史丹福大學 演出，獲得全場起立鼓掌、久久不能停歇。

雲門舞集在文化部與駐外單位支持下，10月1日在德州休士頓首演之後，6日到舊金山灣區參與Stanford LIVE藝術季，大受觀眾歡迎。

根據台灣書院新聞稿，Stanford LIVE藝術季總監羅威（Chris Lorway）表示，經歷COVID-19疫情延宕兩年後，雲門終於來到史丹福，「十三聲」是本季目前為止最賣座的節目。

新聞稿指出，「十三聲」靈感源自1960年代，台北艋舺一位能說會唱、擬聲男女老幼的街頭藝人。雲門舞集藝術總監鄭宗龍從出生地艋舺出發，結合擺攤與宮廟的童年回憶進行編舞創作。

這部作品有音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、燈光設計沈柏宏、影像設計王奕盛、服裝設計林秉豪、聲音指導蔡柏璋等創作群合作，揉雜出充滿台灣生命力的作品。