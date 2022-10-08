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小野洋子前夫 日本作曲家一柳慧89歲辭世

中央社東京8日綜合外電報導
引領日本現代音樂界並以獨特風格為人周知的日本作曲家一柳慧，於10月7日離世。美聯社
引領日本現代音樂界並以獨特風格為人周知的日本作曲家一柳慧，於10月7日離世。美聯社

日本讀賣新聞今天報導，引領日本現代音樂界並以獨特風格為人周知的日本作曲家一柳慧，已於10月7日離世，享壽89歲。他生前曾與日裔美籍藝術家小野洋子結縭數載。

朝日新聞報導，一柳慧1933年出生於日本兵庫縣神戶市，6歲開始學習鋼琴，二次大戰結束後正式師從原智惠子；在作曲方面，則拜平尾貴四男及池內友次郎為師。

1949年到1951年，一柳慧連續3年在日本音樂大賽獲獎，19歲時負笈美國學習作曲，在美國紐約著名的音樂表演藝術學校茱麗亞學院（Juilliard School）就讀。

除了受到美國先鋒派古典音樂作曲家約翰．凱吉（John Milton Cage）影響，他也跨領域跟畫家、藝術家、建築家、劇作家等人有所深交，其中包括第一任妻子小野洋子。兩人於1956年結婚，1962年離婚。小野洋子1969年與英國樂團披頭四（The Beatles）已故成員約翰藍儂（John Lennon）結婚。

一柳慧1961年返回日本，積極向日本介紹最前衛的現代音樂，之後接連發表不少作品。

共同社報導，一柳慧代表作品為第一鋼琴協奏曲「空間的記憶」、交響樂曲「柏林連詩」及單人歌劇「火的遺言」等，曾獲尾高賞、三得利音樂賞等獎項。

一柳慧1985年獲法國政府頒贈藝術及文學勳章「軍官勳位（Officier）」、1999年獲日本政府頒發紫綬褒章、2005年獲旭日小綬章；另外，他在2008年獲日本政府選拔為「文化功勞者」、2018年獲頒文化勳章。

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