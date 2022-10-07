我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登突發核戰警告 官員也意外 CNN：反映白宮內部憂心

楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億

國家美術館團隊解謎 「長笛少女」確認非維梅爾所畫

記者胡玉立／即時報導
國家美術館正式宣布，荷蘭名畫家梅維爾的作品「長笛少女」，證實並非梅維爾本人所繪。(取自國家美術館網站)
國家美術館正式宣布，荷蘭名畫家梅維爾的作品「長笛少女」，證實並非梅維爾本人所繪。(取自國家美術館網站)

華府國家美術館(National Gallery of Art，NGA)典藏的17世紀荷蘭黃金時代藝術家維梅爾(Johannes Vermeer)四幅畫作中的「長笛少女」(Girl With a Flute)，到底是不是維梅爾的畫，長期以來一直受到懷疑；NGA 7日正式宣布，由策展人、保存者和科學家組成的跨學科團隊，在疫期期間，透過科學分析、藝術歷史考證和觀察，正式確認它不是維梅爾的作品，而是由他同事所繪。

10月8日至明年1月8日，NGA新展覽「維梅爾的秘密」將可看到研究團隊的最新發現；展覽內容包括NGA三幅維梅爾畫作和已被確認非他所繪的「長笛少女」，以及兩幅NGA收藏的20世紀贗品。

維梅爾的傳世之作「倒牛奶的女僕」在荷蘭阿姆斯特丹展出。(美聯社)
維梅爾的傳世之作「倒牛奶的女僕」在荷蘭阿姆斯特丹展出。(美聯社)

由於維梅爾是全球最受歡迎的畫家之一，正常情況下，觀眾來到國家美術會都會期待看到維梅爾所有作品，畫作若移到保存實驗室頂多一兩天；但前兩年的疫情讓事情改觀。國家美術館北歐繪畫部門負責人兼策展人威斯曼(Marjorie Wieseman) 表示，美術館在疫情期間長期關閉，讓她和同事得以將所有四幅畫同時從牆上取下，在保存實驗室好好分析研究。

全世界只有大約35幅維梅爾畫作，他善於精細描繪限定空間，優美表現物體本身的光影效果及人物真實質感。儘管維梅爾生前備受尊敬，但直到19世紀他的畫作被重新發現後，才被稱為荷蘭黃金時代最偉大畫家之一。「長笛少女」也是在1906年被重新發現，於1942年由美國富商韋德納 (Joseph E. Widener)捐給NGA。

荷蘭專家講解梅維爾真蹟(左)和贗品的區別，主要在於光影的呈現。(美聯社)
荷蘭專家講解梅維爾真蹟(左)和贗品的區別，主要在於光影的呈現。(美聯社)

NGA團隊在資深影像科學家德萊尼(John Delaney) 領導下，由現已退休繪畫技術研究保存員吉福德(Melanie Gifford)從歷史面著手，對維梅爾畫作進行複雜分析。威斯曼表示，他們「對維梅爾繪畫過程的理解倍增」，最終得以確定「長笛少女」並非維米爾的作品。

明年2月10日至6月4日，這些畫作也將被送往阿姆斯特丹國立博物館，參與有史以來規模最大的維梅爾回顧展。

美術館 疫情 退休

上一則

阿拉莫信託購逾400藝術品 明年展出

延伸閱讀

北加華運會 10/15親子活動日登場

北加華運會 10/15親子活動日登場
UCLA華生團隊研發手語手套 邊比手語邊譯成語音

UCLA華生團隊研發手語手套 邊比手語邊譯成語音
艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事

艾伯特丟包無證客 挨批無預警行事
庫比蒂諾市議員選舉「8搶3」白熱化 2組3人團隊互拉抬

庫比蒂諾市議員選舉「8搶3」白熱化 2組3人團隊互拉抬

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
世界展望會董事長鄒開蓮在職涯轉換後，開始能放下壓力，也能做更多不一樣的事。(記者余承翰／攝影)

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

2022-10-01 07:00

超人氣

更多 >
好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日