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007慈善拍賣會落槌總額逾770萬美元 超越前3次拍賣總和

中央社倫敦6日綜合外電報導
為慶祝007系列電影上映60週年，製片公司和佳士得合作，舉辦現場和線上慈善拍賣會。圖為5位詹姆士龐德佩戴並簽名的黑色絲綢領結。歐新社
為慶祝007系列電影上映60週年，製片公司和佳士得合作，舉辦現場和線上慈善拍賣會。圖為5位詹姆士龐德佩戴並簽名的黑色絲綢領結。歐新社

為慶祝007系列電影上映60週年，製片公司和佳士得合作，舉辦現場和線上慈善拍賣會，共募得690萬英鎊（約770萬美元），總額比前3次舉辦的007拍賣會加總起來還要多。

法新社報導，佳士得（Christie's）和英國永世製片公司（EON Productions）為慶祝首部詹姆士龐德電影「第七號情報員」（Dr. No）首映60週年，舉辦現場和線上拍賣會。拍賣會於5日結束。

此次拍賣囊括了007系列25部電影的道具、海報、紀念品，以及車輛、手錶和服裝。

上個月舉辦的現場拍賣會，落槌總額達610萬英鎊（約680萬美元）。曾於2021年上映的「007：生死交戰」（No Time to Die）中亮過相的阿斯頓馬丁DB5（Aston Martin DB5）跑車複製品，以近300萬英鎊（約335萬美元）價格拍出。

5日結束的線上拍賣會，再拍得77萬1000英鎊（約86萬美元）。當中成交價最高的幾件物品，包括2006年「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）的簽名劇本，以69萬3000英鎊賣出，另外，英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在「007：空降危機」（Skyfall）中穿的一套西裝，成交價為4萬4100英鎊。

佳士得拍賣公司說，此次募得的款項，比過去3次佳士得所舉辦的007拍賣會總額加起來還要更多。

圖為詹姆士龐德佩戴的手錶。歐新社
圖為詹姆士龐德佩戴的手錶。歐新社

拍賣 電影 英國

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