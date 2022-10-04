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草間彌生南瓜直島重新亮相 外觀不變、強化抗風雨能力

中央社東京4日綜合外電報導
日本藝術家草間彌生創作的大型裝置藝術「南瓜」經過重製加厚加重並強化抗風雨能力後，4日在日本瀨戶內海的直島上正式對外亮相。（共同社）
日本藝術家草間彌生創作的大型裝置藝術「南瓜」經過重製加厚加重並強化抗風雨能力後，4日在日本瀨戶內海的直島上正式對外亮相。（共同社）

日本藝術家草間彌生創作的大型裝置藝術「南瓜」去年不敵颱風受到重創，經過重製加厚加重並強化抗風雨能力後，今天在日本瀨戶內海的直島上正式對外亮相。

日本朝日新聞報導，以現代藝術之島為外界周知的瀨戶內海直島（行政區隸屬香川縣直島町），過去長期展示一座由草間彌生創作的「南瓜」。

這座大南瓜以黃色為底色，上面有黑色圓點；高度約2公尺、寬度約2.5公尺，材質為纖維強化塑膠，從1994年起設置在凸出海面的碼頭上公開展覽，作為直島象徵裝置藝術為島民及觀光客所熟知。

不過，未料南瓜不敵2021年8月9日第9號颱風盧碧重創落海，並撞擊碼頭受損。

負責管理作品的日本企業倍樂生（Benesse）表示，過去一段時間調查作品受損狀況，也不斷地討論能否以某種形式再度展示。

討論結果是在草間彌生的監修下，費時半年以上重製南瓜並放置在原處。重製後的南瓜在顏色、大小及材質跟之前一樣，不過為了強化抗風雨能力，這次選擇增加厚度及重量。

另外，為因應未來可能再有颱風接近，過去只能靠人力搬運作品，修復後的南瓜將可使用重型機具搬運，能更快速及安全暫時撤離作品。

直島是香川縣與岡山縣舉辦以島嶼及港口為舞台的現代藝術活動「瀨戶內國際藝術祭」會場之一，瀨戶內國際藝術祭今年將舉行到11月6日止。

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